PARTILHA COM A MALTA

Em mais um episódio da nossa aventura no mundo das bebidas Made In Mozambique, vamos conhecer o Gin Royal, que é o primo do Whisky Zed, também um produto da Reddis Global.

Apesar de também sintética, é o gin desta série mais fácil de beber. Assista o vídeo para ver a nossa análise completa desta bebida.

E ai, já provou? O que achou?