Nem tudo é o que parece, tomem cuidado

Gervásio era um autêntico vagabundo. Não estudava, nem trabalhava. Acordava cedo todos os dias para ficar rua de bobeira com seus amigos. Ele vivia aprontando. Engravidou a Paula, a Suzete e a Felismina, mas não quis em algum momento assumir a paternidade. Se achava o garanhão, o pegador, o lindão e poderoso. A sua família já não suportava mais o seu comportamento.

Os anos se passavam, e nada mudava na vida de Gervásio, todos os dias a história se repetia.

Até que o azar e a sorte chegaram no mesmo dia, e bateram a porta. Gervásio estava sentado numa esquina a tomar umas pretinhas com seus amigos, quando uma linda jovem apareceu. Ela pedia ajuda, um pouco de água para alimentar o radiador do seu carro Jeep. De imediato a jovem moça foi acudida. E pra não deixar passar a oportunidade, a jovem decidiu retribuir o favor ao Gervásio.

Gervásio entrou no carro da jovem e lá foram dar umas voltinhas. Depois do passeio, a jovem moça convidou-o para conhecer sua casa. Chegados lá, ela fez questão de apresenta-lo o seu magnifico quarto. Já no quarto, a sedução e a sensualidade tomava conta do casal, até que, a moça decide trancar a porta do quarto. Já deitado na cama, Gervásio foi surpreendido por mala cheia de facas, machados e pistolas. Ele ficou aterrorizado. A jovem havia acertado uma grande bolada. Ela dizia “é hoje meu xuxuzinho, que vais me dar muito dinheiro, minha fortuna, hoje vou te esquartejar”. Gervásio mal conseguia respirar, sabia que havia chegado ao fundo do poço e era o seu fim… só pensava nos seus filhos e no mal que havia causado a sua família. O desespero tomou conta e Gervásio nem sequer tinha ideia do que fazer para poder escapar. Quando a jovem se dirigia até ele pra terminar o serviço, o celular dela começou a tocar, e quando ela foi atender, Gervásio conseguiu sair da cama, e pular pra cima da jovem… eles começaram a lutar. A jovem tinha muito fôlego e força de homem, e já estava vencendo a batalha, até que Gervásio decide atirar-se pela janela no 2º andar. A pancada foi forte, mas Gervásio só pensava em fugir, correu tanto, que seus pés incharam de tanta dor.

Quando chegou a casa, a primeira coisa que fez foi pedir desculpas a sua família. Gervásio mudou de comportamento, assumiu a paternidade, arranjou um emprego e mudou de vida.

Nota: As vezes a vida nos mostra da pior maneira o verdadeiro sentido da vida. Nunca é tarde pra se redimir e mudar. Tomem muito cuidado com mulheres que se entregam de bandeja para si, muitas delas constituem um verdadeiro perigo.