10 dicas para deixar a mulher excitada

1. Fale no ouvido

As mulheres têm uma imaginação muito fértil e não precisam de muito para se sentirem excitadas. Por incrível que pareça, falar no ouvido palavras encantadoras, estimula a mulher, e isso faz com que ela sinta um certo orgasmo. Ouvir frases ao pé do ouvido ditas de forma sensual pode deixá-las completamente loucas de tesão.

2. Seja observador

Alguns homens acreditam ter achado a fórmula do prazer feminino, e a implementam de igual modo para todas as mulheres que passaram em sua vida. As mulheres são mais subjectivas que os homens, satisfazer uma mulher na cama não significa ter que satisfazer as outras aplicando os mesmos métodos. Cada mulher tem um gosto, uma preferência, uma personalidade e até pontos fracos. Através das atitudes dela deve-se estabelecer e arriscar coisas que ela provavelmente irá gostar. O truque é observar e depois inovar.

3. Fique atento aos sinais dela

Observar as reacções dela às suas acções é muito importante. Durante uma preliminar bem feita observe: Quando ela dá aquela mordida no lábio inferior, quando fecha os olhos, quando solta um gemido, quando quebra o quadril e quando fica de boca aberta. Estes são sinais poderão ser úteis, pois só assim saberás se ela está gostando do que você está fazendo.

4. Relaxa e goza

Para que haja sintonia entre vocês dois, é preciso deixar a sua amada relaxada. Uma mulher tensa jamais atingirá ao orgasmo. Caso ela esteja a passar por uma preocupação ou até mesmo inquietação, é necessário que a faça esquecer desses momentos, uma boa massagem seria indispensável para esse momento. Faça carícias em determinadas partes do corpo, dê beijos intensos e uma pegada forte, e só permita que ela tenha apenas tenha os os olhos e o pensamento em você.

5. Crie um clima envolvente

As mulheres adoram saber que estão sendo conquistadas e desejadas pelos homens, isso eleva a auto-estima delas. Crie um clima envolvente na sua casa, com velas, iluminação baixa, incenso, esse ambiente propicio para recebê-la e oferecer o melhor para ela. O cenário contribui para um diálogo mais atrevido e excitado. Desfrute disso.

6. Fale que quer transar

Antes mesmo de despe-la e enxergar as roupas íntimas dela, procure saber se ela gostaria de transar consigo. Pergunte-a usando um tom suave, olhando-a nos olhos e beijando-a delicadamente, provavelmente o corpo falará antes que seus lábios se manifestem.

7. Penetre-a devagar

Não tenha pressa para penetra-la, nem pressa para começar as preliminares. Valorize detalhadamente passo a passo. Quando finalmente chegar nas preliminares, reserve de 20 a 30 minutos para satisfazê-la. Assim o homem pode se deliciar com as preliminares, juntamente com a mulher. Se estiver tão excitado a ponto de gozar rapidamente, pare e respire, se puder volte as preliminares, e assim que estiver no ponto novamente, volte penetrar logo.

8. Sexo oral

O sexo oral é uma táctica infalível para deixar a mulher excitada na cama. A mulher que sabe sentir prazer, gosta de um bom sexo oral e, se você fizer ela gozar com sua língua, ela será a mulher mais feliz desse mundo. Seja sutil e intercale movimentos rápidos com lentos, circulares com o de vai e vem, e vá observando-a para ver o que mais agrada. Se ela estiver gostando não pare, mantenha a posição e intensidade para fazê-la chegar lá.

9. Posições inusitadas

Você pode sugerir posições que você tiver na manga e que proporcionem mais prazer à mulher. Diga que ela não irá se arrepender, pois aquela posição a deixará nas nuvens. Algumas posições chave são aquelas que a mulher ergue as pernas ou dobra os joelhos no peito, proporcionando mais pressão e estímulo aos lábios vaginais. Deixar ela dominar a transa por cima também pode ser óptimo.