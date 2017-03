10 maneiras para fazer o bebé parar de chorar

O choro do bebé nos primeiros meses testa a paciência dos pais. Antes de se desesperar, tente usar algumas das técnicas aqui elaboradas.

Mesmo depois de dar de mamar, trocar a fralda e tudo que era possível o bebé não pare de chorar, então segue as dicas:

1. Embrulhe o bebé formando um “pacotinho” bem firme

Ao contrário do que se imagina, recém-nascidos não se sentem confortáveis tendo os movimentos livres. Eles ainda não controlam braços e pernas, e os próprios gestos involuntários podem assustá los. Nas primeiras semanas, escolha uma manta de tecido suave e envolva o bebé. Deixe o rosto dele livre, mas ajeite os bracinhos ao longo do corpo, deixando-os retos. Essa leve pressão contínua remete-o ao tempo em que estava bem protegido no útero da mãe. É o que basta para acalmá-lo e fazê-lo se sentir mais seguro.

2. Acomode-o de lado ou de bruços

Deitados em um espaço muito amplo, os bebés se sentem desamparados e com medo de cair. Para evitar essa sensação aterrorizante, coloque seu filho de bruços ou de lado, com as costas apoiadas em um rolinho (pode ser improvisado com uma toalha dobrada ou comprado já pronto em lojas de produtos infantis). É provável que, no carrinho ou no bebé-conforto, que são menores, ele se sinta melhor do que no berço. Mas atenção: não deixe o bebê sozinho nessas posições, pois ele ainda não consegue erguer a cabecinha e pode se sufocar. Na hora de dormir, o mais seguro é deitá-lo de costas.

3. Faça sons tranquilizantes

Pode parecer estranho, mas possivelmente seu bebê vai adorar o embalo do secador de cabelos ou do aspirador de pó. Esse ruído de “shhhhhhhh” forte remete ao som do sangue circulando pelo corpo da mãe, que o cercou durante toda a gestação. Se preferir, experimente fazer você mesma esse som constante e forte perto do ouvido do bebé por alguns instantes e confira o efeito.

4. Passear de carro

Funciona bem com a maioria das crianças. O barulho e o balanço do carro deixam os bebés totalmente relaxados. Uma variação é levá-lo para dar uma volta de carrinho pelo quarteirão.

5. Dê batidas leves e ritmadas no bumbum

Faça isso, enquanto balança suavemente o bebé no colo. Em diferentes fases do bebé, o efeito é mágico!

6. Varie as posições no colo

Muitos bebés gostam de ser segurados de bruços, com os braços do adulto enlaçados na sua barriguinha. Outros preferem ficar na vertical, com a cabecinha apoiada nos ombros do adulto. Varie as posições com delicadeza até encontrar aquela que vai deixar seu filho mais confortável e seguro.

7. Massagens

Feitas com ou sem óleos, são poderosas contra o nervosismo do bebé. Faça movimentos firmes e constantes. Existem técnicas específicas para o bebé, que são fáceis e eficientes. Peça dicas ao seu pediatra.

8. Tire o excesso de roupa

Em dias mais quentes, é comum o bebê chorar simplesmente porque sente calor. Se ele estiver com orelhas ou pezinhos quentes e axilas molhadas, pode apostar em um banho refrescante e roupas mais leves para eliminar o desconforto.

9. Mordedor gelado

Se os dentinhos estão nascendo, esta pode ser a solução para o choro irritado da criança. Escolha um mordedor de borracha macia e deixe-o gelar por alguns minutos, antes de oferecê-lo ao bebê. O contacto com o frio acalma a desconfortável sensação de formigamento nas gengivas que acompanha o nascimento dos primeiros dentinhos.

10. Crie rotinas

Crises de choro antes de dormir podem ser prevenidas desde cedo com a adopção de uma rotina consistente. O bebé gosta de saber o que vai acontecer com ele, e a repetição lhe dá segurança. Ao levá-lo para dormir, reproduza invariavelmente o mesmo ritual e na mesma sequência, dar de mamar, trocar as fraldas e uma canção de dormir, por exemplo.