12 Sinais de que ela pode estar lhe traindo

Homens traem, mas as mulheres traem mais ainda. Muitas mulheres que foram ou são vítimas da traição e acabam ganhando um trauma com essa situação. São vários as motivos que fazem com que muitas mulheres traírem: carência, falta de atenção, amor, sexo, companheirismo, sem esquecer a “vingança” após sofrer uma traição. Apesar de serem discretas, os homens podem tomar nota no comportamento de suas parceiras.

Veja os sinais que demonstram que ela esteja lhe traindo: 1. Reclama do seu problema com ejaculação precoce Se você sofre com problemas de ejaculação precoce, e mesmo assim, a parceira está lá saciar os seus desejos sexuais sem reclamar, você não têm que se preocupar. Se do nada ela evitar fazer sexo com você ou até brigar por tudo e por nada, você está perante um caso de traição. Jogar na sua cara todos os seus pontos fracos, das suas incapacidades, não é algo que alguém que te ame de verdade lhe jogue na cara. 2. Fica sempre bonita e bem arrumada

Homens prestem atenção: Se ela está diferente, está sempre linda, cheirosa e divina, tome nota. Mas se ela aumentou a vaidade, e se arruma até para ir ao mercado, pode ser um sinal de que ela quer atrair mais olhares masculinos e ter mais oportunidade de conhecer outros homens.

3. Se incomoda com pequenas mudanças no seu comportamento

O maior medo de toda mulher é ser descoberta após a traição. E qualquer mudança no seu comportamento e hábitos, vai intrigá-la e fazê-la pensar que você descobriu tudo. Então fique atendo a qualquer curiosidade excessiva em saber se está tudo bem, se está tudo bem mesmo, se não aconteceu nada, se você não quer conversar e tal. Muitas perguntas em um simples dia de mau-humor, que acontecem todas as semanas, podem denunciar que a ela fez algo de errado.

4. Fica cada vez mais rude e grossa

Se ela começar a ser “respondona”, chata e mau humorada, não se preocupar mais com sua opinião, fazer o que quer com ou sem a sua permissão, você deve começar a se preocupar, algo não está nada bem.

Talvez sua mulher esteja saindo do ovo e soltando as “asinhas”, achando que você não está percebendo. Mas você é e sempre será o alvo principal dela!

5. Mudanças bruscas de horário

Se ela vivê dizendo que tem que trabalhar e fazer horas extras repentinas, almoços ou jantares de negócios com maior frequência, confraternizações sem sua presença, estas desculpas podem estar por detrás de um relacionamento extraconjugal. Fique de olho!

6. Está te evitando

Histórias atrás de histórias: aniversário da prima, trabalho da faculdade, dormir mais cedo num meio de semana e precisar sair pra estudar em grupo no fim de semana, podem ser atitudes inocentes, mas nem sempre são. Um modo muito fácil de lidar com a traição é se esconder do parceiro e achar, por algum momento, que não tem nenhum. Assim não é preciso inventar histórias e se justificar pela ausência, escondendo melhor a traição.

7. Sempre no telefone celular

Os telefones celulares são indispensáveis, pois fazem parte do nosso dia-a-dia. E, assim como as contas dela nas redes sociais, o aparelho pode te dar óptimas informações ou até acabar com suas dúvidas sobre a traição da sua parceira. Colocar códigos nos celulares, e apagar todas mensagens e chamadas, e deixa-los fora do alcance do parceiro também são tidos como sinais de traição.

8. Falta de interesse amoroso

Se ela chega em casa sempre cansada, com dor de cabeça ou indisposta, sem te dar a menor atenção, desconfie. E se falta de interesse da parte dela for após as horas extras ou de outros tipos de eventos, é bem provável que algo de errado esteja acontecendo.

9. Vive na defensiva

Você faz uma pergunta simples e ela já te responde com uma patada!… Se ela sempre aparenta estar nervosa quando você pergunta coisas insignificantes ou tenta se aproximar dela de alguma maneira, é bem provável que sua parceira já esteja cansada da relação e pode estar pulando a cerca.

Geralmente as mulheres que já chegaram a esse ponto acusam os parceiros de serem controladores demais, irritantes ou até mesmo desconfiados demais.

Tome nota essa é na verdade uma táctica e uma evidência de que tem algo errado é com ela e não com você!

10. Comportamento estranho entre você e as amigas dela

Você nunca saberá mais sobre sua mulher do que as melhores amigas dela, que provavelmente também serão as primeiras a saberem sobre a traição. Então ligue o alerta se notar que ela mantém muitos segredinhos com as amigas, se muda de assunto repentinamente quando você chega perto e se o tempo que ela passa no celular aumentou. Mulheres não param de falar sobre um assunto até que ele se resolva.

11. Não comenta sobre seu dia

Se vocês costumavam ser um casal de muito diálogo e ela anda resumindo demais o que fez no trabalho ou na escola, com as amigas, suspeite. A principal táctica para esconder uma traição é não falar nada, assim a mulher evita dar alguma brecha ou cometer algum deslize que a condene.

12. O orgulho em ser sua parceira acabou

Se ela não posta mais fotos de vocês dois juntos nas redes sociais como era habitualmente, algo não deve correcto. Não fala mais dos sentimentos que sente por você, já não diz que te ama, ela já não é sua. Além disso, as noites à dois ficaram raras e as saídas com os amigos, nas quais a atenção dela fica em todos, menos em você, estão cada vez mais frequentes, tome bastante atenção, o seu relacionamento já está chegando ao fim e as chances dela estar se envolvendo emocionalmente com o outro, são grandes.

Nota: Abre os olhos homem. Mas entenda que abrir os olhos não é ser paranóico! A finalidade de listar esses sinais deve apenas servir como um pequeno guia de comportamento na hora de captar sinais óbvios que ela deixa escapar, seja de propósito ou não.

Se você está se sentindo incapaz de uma ou mais das coisas mencionadas acima, o importante mesmo é correr atrás da cura para seu problema. Se você a ama, não deixe que ela vá e conquiste-a novamente! Ou então deixe-a de lado e vá procurar uma mulher que realmente queira estar com você!