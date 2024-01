13 coisas para fazer antes do bebé nascer

O nascimento de um bebé é uma dádiva, a chegada do recém-nascido certamente trará mudanças em nossa casa, novas regras, novos horários e consequentemente uma nova vida. A gravidez passa rápido e quando menos esperarmos, o pacotinho em nossos braços, logo é altura de aproveitar esse tempo para organizar outras coisas, antes da chegada do bebé.

Ser mãe é algo tão maravilhoso, e também cansativo, especialmente, nos primeiros meses em que o recém nascido precisa de toda atenção da mamãe, noites mal dormidas, dores nos corpo, cólicas do bebé, adaptação, enfim, as mudanças são tantas…

Existem algumas coisas que mamãe pode fazer antes do bebé nasça que lhe facilitarão a vida, eis a lista de algumas tarefas:

1. Opte por refeições congeladas

Se o marido não tiver aptidões para cozinhar, ou alguém da família que a ajude nos primeiros tempos o ideal é preparar com antecedência comida e congelar. Refeições congeladas são uma boa dica optimizar o tempo na cozinha e trazer praticidade para o dia a dia, principalmente para essa fase.

2. Organize alguns itens

Aproveite os últimos dias da gravidez para organizar tudo em casa, quanto mais simples melhor. Organize a sua casa de forma a que seja fácil mantê-la sempre impecável. Não esquece de colocar em locais de fácil acesso, itens como vassoura, aspirador, panos de loiça, toalhas, detergentes, roupas do marido, notas, entre outros, e informe seu companheiro onde achá-los. Prepare essa mudanças com antecedência.

3. Cuide de você

Aproveite esse tempo para tratar e cuidar de si. Você merece mimos como uma massagem, uma limpeza facial, um trato do cabelo, depilação e tratamento de unhas. Depois que o bebé nascer você não terá tanto tempo para tratar desses caprichos. É fundamental manter a sua estima em alta antes e depois do parto.

4. Prepare o chá de bebé

O chá de bebé é uma festa ideal para quem quer compartilhar essa nova fase com gente próxima. Neste tipo de evento, os pais, com o auxílio de alguns amigos e familiares, preparam uma recepção para os convidados, os quais levam presentes para o bebé.

5. Faça compras

Após o nascimento do bebé, você não terá forças e nem vontade de sair para ir ao supermercado, e as mulheres sabem que homens e listas de supermercado não combinam. O melhor a se fazer é preparar a dispensa antes do bebé nascer. Faça um rancho completo de comidas e bebidas que serão necessárias nos primeiros meses após a chegada do bebé.

6. Durma

Tire o maior número de sonecas que você puder e tentar ir para a cama mais cedo. Depois do bebé nascer as coisas vão mudar literalmente, e certamente você sentir falta de dormir uma noite inteira. A dica é descansar bastante, principalmente nas últimas semanas de gravidez, para encarar o trabalho de parto de forma mais tranquila. Então, é hora de desacelerar o ritmo do trabalho e encontrar uma posição confortável para dormir. Em pouco tempo a maratona de acordar várias vezes a noite para amamentar começa, além disso você vai ter que seguir a rotina do seu bebé. Portanto, descanse o máximo que puder, você vai precisar.

7. Providencie o enxoval do bebé e da mãe

Confirme que compra tudo o que precisa para si e para o bebé. Certamente o bebé vai precisar de itens como roupinhas, manta, luvas, meias, mantas, lençois, entre outros e mamãe vai precisar de capulana, camisolas, sutiã de amamentação, cinta pós-parto e outros. Esses são alguns dos itens essenciais para o bebé e a mamãe.

8. Reserve um tempinho para o casal

Aproveite para passar algum tempo a dois. Usem o tempo livre para ir ao cinema, teatro, ler livros, jantar fora ou reunir os amigos num lanche. Após o parto é normal que todas as atenções e cuidados se voltem para o recém-nascido, então a relação do casal acaba ficando um pouco de lado. Então, aproveite a gravidez para namorar bastante e usufruir da companhia do parceiro.

9. Adiante as tarefas de casa

Além da limpeza do dia a dia, você pode ter tarefas extras como organizar guarda-roupas, limpar armários, lavar e engomar roupas, entre outros. Essas pendências são coisas que você precisa fazer antes do bebé nascer. Seria ideal organizar uma faxina geral mais pesada com a diarista/empregada, para deixar tudo limpinho para quando o bebé nascer. Caso fique cansada dê uma relaxada, não se esforce demasiado.

10. Monte o quarto do bebé

Escolha com delicadeza cada móvel e item de decoração para montar o quarto do bebé. Além do berço, será preciso organizar itens como enxoval, fraldas, brinquedos, mamadeiras, mordedores, carrinho, bebé conforto, cadeirinha, kits de higiene e de puericultura, entre outros.

11. Saia com amigas

Encontrar com algumas das suas melhores amigas para conversar e mudar um pouco a rotina habitual antes do parto é uma boa ideia. Faça um programa só com a mulherada para colocar o papo em dia e recarregar as energias para essa nova fase que aproxima.

12. Antecipe o pagamento de contas

Para quem tem uma reserva no banco, uma óptima sugestão seria adiantar o pagamento das contas e colocar as contas básicas em débito automático. É um luxo não precisar pensar em pagar contas no primeiro mês de vida do seu bebé. A falta de sono e de rotina poderão fazer com que você se esqueça facilmente das contas a pagar. Caso tenha dificuldades, organize as pendências e delegue para outra pessoa fazer durante o pós-parto.

13. Curta o seu barrigão

Você até pode estar ‘cansada’ de estar grávida, mas você vai sentir de saudades do barrigão. Curta a sua barriga, tire muitas fotos, converse com o bebé e acaricie-o pois esta é uma experiência única e maravilhosa. Em breve o seu bebezinho estará em seus braços.