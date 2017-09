4 Livros para dar de presente aos mais pequenos

Para quem quer que seja, escolher presentes não é uma tarefa fácil. Quando o assunto for os mais novos, na dúvida, um livro é sempre a melhor opção. Comparativamente a outras prendas, os benefícios do livro são de longa duração, estimulam a imaginação, a criatividade e o gosto pela leitura. Uma criança leitora será sempre um adulto melhor, culto e consciente. Eis 4 dicas de livros de autores moçambicanos que são uma festa para os olhos.

A VIAGEM DE LUNA. Escrito por Teresa Noronha e ilustrado por Ruth Banon (Alcance Editores, 2016). “Ancorada no Oceano e envolta numa bruma cerrada está a Ilha”. É assim que começa a aventura da Luna, uma menina misteriosa e com um dom estranho que, no meio de uma festa e tormenta, surge em Nweti, a ilha, num embrulho de algas. Criada por David e Diana, um dia Luna parte em busca de si e dos seus. A Viagem de Luna é um livro encantado que explora o mistério, o amor e a biodiversidade. É também um livro rico em vocabulário e frases bonitas. (35 p., 350 Mts).

O GIL E A BOLA GIRA E OUTROS POEMAS PARA BRINCAR. Escrito por Celso C. Cossa e ilustrado por Luís Cardoso (EPM-CELP, 2016).“O Gil” é um personagem que vai saltando de poema para poema, fazendo golos ou pilotando uma nave, como o “titio Armstrong”. Os poemas deste livro são divertidos e inteligentes. O universo infantil está presente em quase todos os textos, “Papagaio de papel”, “O pião do Tó”, “Recreio”, “Adivinha”, entre outros. A ideia é clara, são poemas para brincar, brincar com a poesia. Com ilustrações muito simpáticas, este livro é perfeito para uma iniciação à poesia. (27 p., 300 Mts).

O GALA-GALA CANTOR. Escrito por Luís Carlos Patraquim e ilustrado por Ivone Ralha Alcance Editores, 2014). Quando um poeta e experienciado escritor escreve para crianças, o resultado é este: uma obra-prima de sentimentos, de tensões emocionais e arranques poéticos. Karingana wa karingana! O “Gala-Gala”, aliás, o dragãozinho azul da Kyra, não é só cantor, fala bastante, viveu na França e chama-se Julizardo. Este livro é, na verdade, uma historieta de amor, uma relação de contemplação entre a Kyra e a miudagem que joga futebol e ouve vozes do alto das árvores. (47 p., 300 Mts).

PASSOS DE MAGIA AO SOL. Escrito por Mauro Brito e ilustrado por Bárbara Marques (EPM-CELP, 2016). Estes poemas não parecem, logo à partida, dedicados ao público infanto-juvenil, mas disso não passa, de uma ideia. Este livro, de 13 poemas, é um arranjo sofisticado, sem muita rima mas de parar o coração. Parece um caderno de memórias, uma viagem aos lugares da infância pelo olho do presente. A escrita é simples, elegante e absorvedora, como “um quadro/ que guarda a saudade” (p. 06). A ilustração é também sofisticada, uma mistura de desenho, pintura e colagem, um cortejo muito geométrico. (30 p., 350 Mts).