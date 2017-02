5 Atitudes que demostram que ele(a) não quer nada com você

Os relacionamentos de hoje em dia não são 100% perfeitos, tanto o homem como a mulher, devem dar mais de si, para que a relação entre ambos seja saudável. Por vezes quando o(a) parceiro(a) muda totalmente o seu comportamento, há que se olhar atentamente à esses detalhes, por mais insignificantes que sejam.

Veja abaixo, algumas atitudes que demonstram que ele ou ela não quer nada com você:

1. Não compartilha e nem contribui em suas conquistas

Todo casal tem sonhos, e mesmo se tratando de um casal, cada um tem sonhos individuais. Se o(a) parceiro(a) não lhe apoia, não lhe incentiva e não valoriza as suas conquistas, é sinal de que de que não é a pessoa certo para você.

2. Não está ao seu lado no momento é que mais precisas

Todo mundo deseja ter alguém do seu lado, quando está precisando. E quando desejamos tomar decisões importantes precisamos ter alguém importante do lado. Se neste acaso ele(a) não ajudá-lo(a) não tem como dar certo. Num relacionamento é fundamental estar junto em todos momentos, nas alegrias e nas tristezas.

3. Te deixa sozinho(a) constantemente

Os casais geralmente tem hábitos diferentes e hobbies diferentes. Mas para que haja equilíbrio, tanto o homem como a mulher devem aprender a gostar das actividades de um e do outro. não compartilham todas as actividades juntos. Quando os momentos bons como esses são trocados pelo abandono constante, a situação se torna caótica. É necessário haver um equilíbrio em todas as coisas.

4. Pensamentos completamente diferentes

Há que respeitar, quando o casal tem pensamentos e ideais diferentes. É muito complicado quando um deles pretende alcançar determinados objectivos e enquanto o outro não quer nem saber.

5. Ele(a) não demonstra carinho, amor e admiração

É muito difícil estar ao lado de alguém para praticamente não te olha, não demonstra carinho, amor e nem admiração por ti. É importante entender o que ele(a) realmente sente.

Não vale a pena

Não vale a pena lutar por um amor fingido, não adianta fazer todas as coisas de forma forçada ou mesmo para chamar atenção. É muito mais fácil esperar por um amor sincero e verdadeiro, por mais que demore, por mais que seja difícil esperar e imaginar que essa pessoa exista, faça tudo para que sua felicidade não seja determinada unicamente pelo amor de alguém nem te olha.