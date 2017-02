9 Maneiras de saber do sexo bebé ainda no ventre

Toda mulher grávida adora sentir a sensação de estar a gerar uma vida em seu ventre, mas do que isso, é saber antes de todo o mundo, o sexo do bebé. É possível saber o sexo do bebé antes fazer qualquer exame médico. Veja algumas maneiras de saber se o seu bebé será menino ou menina:

Essa é feita de maneira simples. A futura mamãe deve colocar linha em uma agulha de costura, e segurar a ponta da linha por cima da palma da mão. Se a agulha se movimentar em círculos, o bebé será do sexo feminino, se ficar balançando em linha recta o bebé será do sexo masculino.

Use uma calculadora ou mesmo um papel e uma caneta pra fazer os cálculos. Esta regra consiste em somar a idade da futura mamãe com mês da fecundação até que sobre dessa soma, um único número. Se o número for par o bebé será menino, e se ímpar será menina.

Exemplo: 23 (idade da mãe) + 3 (concepção mês de Março)= 26 =2+6=8. Neste caso o bebé seria um menino.

3. Desejos Doces e Salgados

Visto que o bebé “rouba” os nutrientes da mãe, o que explica as vontades estranhas de comer uma e outra bombagem. Quando a mulher sente vontade de comer coisas salgadas, quer dizer que um menino está a caminho, se sente vontade de comer coisas doces, será uma menina.

4. Formato do Barriga

Algumas mulheres que já estiveram grávidas, conhecem perfeitamente esses método. Esse é baseado na experiência e observação da barriga. Se a barriga crescer para cima e para os lados, e ficar arredondada (volume de uma bola de basquete), o bebé será uma menina e se a barriga crescer para a frente e meio pontuda (estilo pêra), o bebé será menino.

5. Batimentos Cardíacos

A velocidade com que bate o coração do bebé na barriga da mãe pode revelar algumas indicações sobre o sexo do mesmo. Se forem mais de 140 batidas por minuto, será uma menina. Se forem, menos de 140 batidas por minuto, será um menino.

6. Alteração na Pele

Se a mulher grávida tiver a pele oleosa, problemas de acne, ou seja, com tendência à espinhas, o bebé será sexo feminino. “Há que diga que isso acontece, porque a menina está roubando toda a beleza de sua mãe durante a gravidez“. Se a gestante estiver com a pele mais bonita, o bebé será do sexo masculino.

7. Tabela Chinesa

Antes de qualquer coisa é necessário saber qual é a sua idade lunar, (pesquise na internet). Depois que souber em que mês a criança foi concebida, deve-se usar a tabela chinesa acima para saber qual é o sexo da criança. Se do cruzamento da fila e da coluna der um quadradinho azul, o bebé é um menino. Se for cor rosa será uma menina.

Mais uma vez não é nada cientificamente comprovado, mas a milenar cultura chinesa confia e recomenda a tabela chinesa para prever o sexo do bebé. Para utilizar a tabela basta seguir alguns passos.

Passo 1:

Essa tabela é baseada na idade lunar materna e prevê o sexo do bebê antes mesmo da concepção.

Passo 2:

Para saber sua idade lunar é simples. Mulheres que nasceram em Janeiro ou Fevereiro, devem usar sua idade real.

Mulheres nascidas de Março a Dezembro devem acrescentar 1 a sua idade real. Exemplo: Idade real 25. idade lunar 25+1=26. idade lunar 26.

Passo 3:

O próximo passo é simples. Você usa como base sua idade lunar e o mês de concepção, o mês em que você engravidou ou pretende engravidar.

Mesmo sem comprovação cientifica, mulheres de muitos países utilizam a tabela para planear suas famílias. A tabela apresenta uma média de 90% de acerto.

8. Linha Negra