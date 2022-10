Aprenda a converter XML para PDF

Você precisa converter xml para pdf e ainda não sabe como? Neste artigo você conhecerá os 5 melhores conversores de PDF para XML e também aprenderá em 3 Passos para converter XML em texto facilmente com o PDFelement. Já que os arquivos XML servem como um meio de armazenar dados e se você precisa decodificá-lo, uma boa opção é transformar o arquivo em formato pdf.

Após ler o nosso artigo você nunca mais terá dificuldade de transformar arquivos xml para pdf, com o PDFelement tudo isso será possível. O programa PDFelement tem a mesma funcionalidade que os programas mais requisitados e conhecidos do mercado, com a vantagem de ter um preço mais acessível!

Conheça a seguir a nossa lista com os 5 melhores conversores de arquivo PDF para XML e vice versa.

Top 5 conversores de PDF para arquivo XML

1. PDFelement

O primeiro item da nossa lista é um dos mais completos quando falamos sobre PDF. Além de transformar pdf em xml, ele também permite que você edite o documento com facilidade. Você poderá adicionar imagens, excluí-las, movimentá-las, adicionar legendas, textos, marca d’água, rodapé, cabeçalho, numeração e muitas outras funções. Ademais, ele é um ótimo conversor de formatos de arquivos, há 30 opções de formatos para você escolher. O programa é pago, porém antes de comprar algum plano, você pode experimentar o PDFelement com o teste grátis.

2. Nitro PDF

Mais um programa para converter arquivo xml para pdf, porém para usar o programa você precisará pagar uma taxa. A função principal do Nitro PDF é ler arquivos em PDF, mas ele também disponibiliza salvá-los em outros formatos, como JPEG, XML, HTML e outros.

Ele foi feito para ser usado em Windows XP ou em sistemas mais novos.

3. Conversor de OCR Mini de PDF para XML

Esse conversor de arquivo xml para pdf pode ser usado em qualquer sistema operativo Windows, porém para isso é necessário pagar. Uma das suas vantagens é que ele está disponível em diferentes línguas e também permite a conversão para formatos RFT, Word e outras opções.

4. Verypdf de PDF para XML

Para converter arquivos xml para pdf com esse programa é necessário pagar uma taxa, porém há a possibilidade de você usar o teste grátis para ver se ele te agrada. Ele foi feito para ser usado em sistema Mac e é compatível com todo o Sistema Operativo X, desde o 10.6.

A maioria das pessoas que usam o programa o recomendam por ele manter os diagramas inalterados após a conversão. Ele também converte para arquivos no formato Word, RTF, JPEG, PNG e mais opções.

5. Conversor de PDF Able2Extract

Esse é um dos conversores mais completos da lista, pois ele funciona tanto para Mac como para Windows. Além disso, ele também possui mais formatos de conversão, incluindo o formato AutoCAD.

Se o seu PDF possui muitas imagens, ele é o mais recomendado para ser usado, pois ele possui a tecnologia de Reconhecimento Ótico de Cores. Isso faz com que ele mantenha a qualidade original das imagens e fotos do seu PDF. Ele é simples e fácil de ser usado, porém o programa também é pago. Se você desejar, pode fazer um teste gratuito do programa para entender melhor como ele funciona.

Converta XML para PDF em 3 passos com o PDFelement

Além dos 5 conversores de documento xml para pdf ou do pdf para xml, nós também recomendamos o programa PDFelement. Por causa disso, criamos um pequeno tutorial para vocês compreenderem como é fácil e prático converter xml para pdf.

Não tenha dúvidas, a qualidade do seu documento será mantida após a conversão com o PDFelement.

Passo 1 – Abra o arquivo XML

O primeiro passo é você abrir o arquivo XML através de um navegador no seu computador. Você pode optar por abrir no Bloco de Notas ou no Microsoft Word.

Passo 2 – Imprima o arquivo XML

Uma vez aberto, selecione a opção de impressão do arquivo. Para isso, você deve escolher o programa PDFelement como a impressora que você deseja imprimir o arquivo.

Passo 3 – Converter o arquivo XMLpara PDF

Agora é hora do passo final que também é muito simples. Com o programa PDFelement aberto você deve selecionar a opção de “Converter” e em seguida “Para Texto”. Depois disso, basta salvar o documento no seu computador ou o compartilhar.

Porque escolher o PDFelement? Entenda mais sobre as suas vantagens

Além de transformar arquivos xml em pdf, o programa também possui cerca de 30 formatos de conversão. Alguns deles são: Word, .txt, Excel, PowerPoint, HTML, JPEG, PNG, BMP, JPG. Ele é bem abrangente e servirá para você fazer mais de um tipo de trabalho. Além de manter a qualidade do arquivo, ele faz tudo de forma eficiente e rápida, é uma ótima forma de economizar o seu tempo. Ademais, ele também utiliza a tecnologia de Reconhecimento Ótico de Caracteres (OCR) para escanear os documentos de folha de papel e passá-los para o meio digital.

Depois de salvo, você poderá acessar o arquivo pdf para modificá-lo do jeito que precisar. Poderá mover as fotos, adicionar novas, excluir, adicionar legendas e textos, tudo isso de uma forma segura. Você também pode criar uma senha para o seu arquivo fazendo com que ele fique ainda mais protegido.

Já pensou em criar formulários interativos no seu pdf? Com o PDFelement isso também é possível. Outra vantagem é a possibilidade de você aprovar e assinar documentos no meio digital através do programa.

Assine o programa e solucione os seus problemas!

Por meio do nosso artigo você teve a oportunidade de conhecer programas de conversão de xml para pdf de alta qualidade. Cada um possui características específicas que podem fazer com que se tornem mais interessantes diante da sua necessidade, porém, a maioria dos programas são pagos.

Pensando no custo benefício, o PDFelement se destaca entre os outros, ainda mais por possuir 30 formatos diferentes para a conversão e por manter os arquivos seguros. Porém, todos os programas são recomendados por saber que você receberá um arquivo de qualidade.