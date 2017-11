As Mais Belas Filhas de Presidentes Africanos

Vamos conhecer algumas das mais belas “princesas”, filhas de presidentes de todos os cantos da África. Infelizmente muitos rostos bonitos ficarão de fora, principalmente aquelas filhas de presidentes de países árabes, onde as mulheres ainda têm que viver escondidas.

1. Sikhanyiso Dlamini

Sua Princesa Real. Princesa Sikhanyiso da Suazilândia de 30 anos, é a filha mais velha do Rei Mswati III da Suazilândia. Ela é a primeira dos seus trinta filhos, e sua mãe é a primeira das dez rainhas do Rei Mswati, Inkhosikati LaMbikiza.

2. Zahra Buhari

Zahra Buhari Indimi de 23 anos, é filha do presidente da Nigéria, Muhammadu Buhari. É casada com o popular empresário nigeriano Ahmed Indimi. Zahra Buhari é a quinta filha do general Muhammadu Buhari, fruto do relacionamento com sua segunda esposa de Muhammadu Buhari, Aisha Buhari.

3. Ngina Kenyatta

Ela é filha do presidente do Quênia, Uhuru Kenyatta. Não existem muitos detalhes sobre ela, que recebeu o nome da sua avó conhecida por Mama Ngina Kenyatta.

4. Malika Bongo

Malika Bongo Ondimba Dossou,de 35 anos, é a filha mais velha do presidente do Gabão Ali Bongo. Anunciou recentemente que pretende suceder o pai na presidência do seu país.

5. Brenda Biya

Brenda Biya de 18, é a filha mais nova do presidente Paul Biya e a primeira dama Chantal Vigouroux, dos Camarões. Brenda é conhecida pela sua rebeldia e por meter-se constantemente em confusões nos EUA, país onde mora actualmente.