Blac Chyna quer “lutar” pela relação com Rob Kardashian

A modelo e empresária, que neste momento se prepara para travar uma batalha com a família Kardashian pela custódia legal da pequena Dream, admitiu que ainda não desistiu da relação conturbada.

“Sinto que qualquer pessoa que está numa relação a longo prazo, ou que está comprometida com outra pessoa, passa por altos e baixos“, diz a estrela na história de capa da edição mais recente da ‘Cosmopolitan South Africa’. “Nem tudo é sempre fácil. Se é, então é falso. Estou nisto a longo prazo“, acrescentou.

“Sinto que nem tudo vai ser sempre perfeito, mas sei que nos amamos e lutamos um pelo outro, e as pessoas à nossa volta torcem por nós. Isso torna tudo muito mais fácil“.

Resta saber um detalhe que faz toda a diferença: quando Chyna concedeu a entrevista à publicação. É que, à semelhança do que acontece com Rob, a modelo e toda a família Kardashian têm tido uma relação ‘intermitente’ desde o nascimento de Dream, no passado mês de Novembro.

“Também temos a Dream”, disse sobre a menina a quem dá crédito por motivá-la a manter a paz. “Portanto estamos perante algo maior. Temos um outro ser humano que nos admira, portanto temos que nos certificar que ela é bem tratada“.

Blac Chyna disse ainda à ‘Cosmopolitan South Africa’ que o ex é “um pai maravilhoso”, uma característica que, a seu ver, herdou do pai, o falecido advogado Robert Kardashian: “Acho que isso acontece porque ele teve um pai fantástico”.

Activa