Meu Carro Não Quer Pegar!

Você já passou por uma daquelas situações em que seu carro se recusa a iniciar? Às vezes há uma solução rápida, e às vezes pode ser uma situação um pouco mais desafiadora.

Verifique a bateria

Sua melhor aposta é começar com a sua bateria – uma bateria morta costuma ser a razão mais comum para o carro que não querer ligar. Você pode verificar a força da sua bateria com um testador de bateria ou então você pode tentar um jump start (arranque com cabos). Se seu carro ligar, você simplesmente precisa de uma bateria nova. Se ainda assim não ligar, é hora de mergulhar um pouco mais fundo.

Para esses casos, há uma série de sintomas, possíveis diagnósticos e soluções para si.

Os sintomas

Há um grande número de peças que compõem o seu carro, o que significa que há uma variedade de razões pelas quais o seu carro pode estar a pegar.

Faz um barrulho, mas não inicia

Você pode apenas ter uma bateria morta. Se você tiver razões para acreditar que este não é o caso, olhe para a fiação e para o motor de arranque para ver se há uma conexão solta.

Nenhum som quando você liga a ignição

Verifique a bateria e analise estado das conexões de cabos terminais. Se eles parecerem estar corroídos, pode ser necessário limpar ou trocar os cabos.

Não pega quando chove

Você precisa verificar o interior da tampa do distribuidor para ver se há humidade – consulte o manual do seu carro para encontrar a sua localização. Para evaporar toda a humidade no interior da tampa do distribuidor, rode a tampa de cabeça para baixo e despeje ou borrife um pouco de solvente nele. Em seguida, seque a tampa da melhor maneira possível com um pano limpo, sem fiapos e coloque a tampa.

Outras situações mais complicadas

Aqui você precisa de algum conhecimento sobre as peças do carro para poder fazer alguma coisa.

Pega, mas desliga logo

Verifique se a faísca eléctrica está a chegar nas velas de ignição. Quando você abre o capô de seu carro, você enconrra uma série de fios que levam a diferentes pontos no compartimento do motor. As velas de ignição estão localizados na extremidade dos fios do motor. Se isso tudo parecer estar em conformidade, verifique o fornecimento de combustível para o seu motor.

Falhas no motor ou durante a aceleração

Verifique a bomba de acelerador, velas de ignição, o distribuidor e o timing