Porque Acende a Luz “Check Engine” no Meu Carro?

Você pode estar a perguntar por que a luz Check Engine Light do painel do seu carro está ligada. É um problema grave ou algo menor? São várias as possibilidades, mas a Maputo Car reuniu as 5 principais razões para que a luz de verificação do motor esteja acesa no seu carro.

1. Seu sensor de oxigénio (O2) precisa de substituição

Seu sensor de oxigénio mede a quantidade de oxigénio não queimado no sistema de escape do veículo.

Possíveis problemas:

Seu motor vai queimar mais combustível do que o necessário

Vai ocorrer uma perda na economia de combustível (até 40% se for ignorado) *

O sensor com defeito pode causar danos às suas velas de ignição e conversor catalítico

2. O tampão de combustível está solto, danificado ou em falta

A tampa do sistema de combustível ajuda a manter a pressão dentro do tanque de combustível. Ela também impede que os vapores de gasolina (hidrocarbonetos) sejam liberados para a atmosfera.

Possíveis problemas:

Você pode perder combustível por evaporação

Você pode fazer mais viagens para a bomba de combustível

3. O catalisador precisa ser substituído

O seu conversor catalítico ajuda a proteger o meio ambiente através da conversão de monóxido de carbono prejudicial em dióxido de carbono. O dano geralmente ocorre devido à manutenção negligenciada.

Possíveis problemas:

O seu veículo não vai passar num teste emissão de gases poluentes

Você vai gastar mais combustível do que o normal

Seu carro pode funcionar a uma temperatura mais elevada

4. Velas de ignição ou cabos precisam ser substituídos

Suas velas de ignição inflamam a mistura ar/combustível na câmara de combustão do seu veículo. Os cabos de vela entregam a faísca da bobina de ignição para as velas de ignição.

Possíveis problemas:

Você vai ter um desempenho muito mau (potência reduzida, falhas do motor) e economia de combustível reduzida

Fios e cabos desgastados podem causar obstrução no catalisador ou danificar ao bobinas de ignição e sensores de O2

5. O debímetro precisa de substituição

Seu sensor de fluxo de massa de ar (debímetro) mede a quantidade de ar que entra no motor para determinar o quanto de combustível é necessário para executar o seu motor eficientemente.

Possíveis problemas:

O sensor defeituoso pode causar danos às velas de ignição, sensores de O2 ou conversor catalítico

Você vai gastar mais combustível do que o normal

Considere sempre levar o seu carro a manutenção, que é a forma mais prática de mantê-lo nas melhores condições possíveis.