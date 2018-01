SUV – Veículo Utilitário Desportivo

SUV é uma famosa a sigla para Sport Utility Vehicle. Na primeira concepção, um SUV era um veículo que combinava a força de uma camioneta com a capacidade de transporte de passageiros e de carga de uma minvan. No entanto, como as exigências dos consumidores mudaram, o mesmo aconteceu com este tipo de veículo. Muitos fabricantes agora concentram-se na eficiência do consumo de combustível, no conforto e na experiência de condução mais do que na capacidade de reboque.

Características do SUV

São veículos com capacidade para andar fora de estrada e quase sempre de porte avantajado, frequentemente derivados de camionetes, e apresentam uma configuração de design e interior em alusão aos veículos familiares conhecidos por SW (station wagons). Ou seja, a capota estende-se até o fim do veículo, e internamente dispõem de banco traseiro e porta-malas. São carros tamanho família e uma boa parte deles é portado de uma terceira fileira de bancos, podendo totalizar até nove assentos para passageiros.

Consumo de combustível

Embora muitos motoristas elogiam e valorizam o SUV por causa do seu tamanho e espaço, muitos outros criticam sua falta de eficiência de combustível e a sua contribuição para a poluição do ar.