Toyota Runx é um veículo hatchback produzido pela fabricante japonesa Toyota entre Julho de 2001 a Janeiro de 2007.

Toyota lançou um modelo totalmente novo no mercado hatchback de cinco portas. A gama Runx consiste em seis variantes do modelo, e para o desempenho o destaque será o RSI.

Embora o Runx seja uma linha autónoma, ele partilha uma série de atributos de design, cabine e plataforma com a nona geração do Corrola.

É um hatchback de cinco portas com uma distância entre eixos longa e projecções curtas. Os grandes faróis tem uma configuração de quatro lâmpadas.

Os seis modelos da gama Runx são agrupados em três tamanhos de motor e quatro níveis de especificação: ‘R’ (linha de base disponível em 140i apenas), RT (140i e 160i), RS (especificação de segurança disponíveis no 160i apenas), RX (160i especificação de luxo) e RSi para modelo topo de gama de 1,8-litro.

Todos os modelos 140i e 160i apresentam cinco velocidades transmissões manuais. O Runx RSI é equipado com uma transmissão de seis velocidades.

Especificações base do Toyota Runx

Direcção hidráulica

Sistema imobilizador

Chave transponder

Alarme remoto f;

Fecho central com o recurso de desbloqueio selectivo

Farol de campainha;

As rodas que equipam todos os modelos, exceto o RSI são 6JJ X jantes de liga leve de 15 cm equipados com pneu 195/60R15-88V.

O nível de especificação RT é oferecido nos modelos 140i e 160i onde é adicionado o ar condicionado, combinação integrada de rádio/CD player com sistema de quatro alto-falantes e um computador de bordo multi-função.

O modelo RSi oferece todo o luxo da especificação RX com uma série de itens adicionais, como o painel da Toyota ‘Optitron’ backlit instrument. Jantes de liga leve de 6JJx16 e estão equipados pneus ultra low profilne 195/55R16-87V.

A diferença mais significativa do modelo RSI é no motor. O 2ZZ-GE com VVTL-i (variable valve timing and lift) produz 141 kW a 7 800 r / min e 180 N.m de torque a 6 800 r / min. O torque máximo é de 180 N.m às 6 800 r / min.

A Toyota descreve o veículo como tendo desempenho desportivo, mas também ideal para o tráfego e no dia-a-dia.

Aço de alta resistência é utilizada no revestimento do corpo para proporcionar uma construção rígida e leve.

Runx é um produto da filosofia de design que os engenheiros da Toyota chamam de “alto, mas compacto”. Tem um comprimento de 4 175 milímetros e uma largura de 1 695 mm. A altura é de 1 470 mm. A distância entre eixos de 2 600 mm ilustra as saliências curtas que são uma característica da escotilha Runx.

“A Toyota tem agora representação completa em um segmento de mercado muito competitivo”, disse o presidente da Toyota e executivo-chefe Johan van Zyl.

“O Runx preenche uma lacuna em nossa linha de produtos e vai apelar para os compradores que pensam mais extrovertido, jovem e desempenho”, disse ele.

“Além do plano km de serviço de cinco anos / 90 000, o pacote de garantia sobre o Runx é de três anos ou 100 000 km. protecção de garantia contra perfuração de corrosão é de três anos, enquanto a assistência na estrada é fornecido pela Associação do Automóvel (AA) durante o período de garantia “, disse ele.

Galeria de Fotos do Toyota Runx

1 of 6