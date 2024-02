A academia de treino é um lugar onde as pessoas vão para se exercitar e melhorar a sua saúde. No entanto, também é um lugar onde algumas pessoas fazem coisas estranhas e até mesmo bizarras. Aqui estão algumas das coisas mais estranhas que as pessoas já foram vistas fazendo na academia:

1. Usar o telemóvel enquanto treina

É comum ver pessoas na academia usando o telemóvel para ouvir música ou assistir a vídeos. No entanto, algumas pessoas levam isso ao extremo e usam o telemóvel para fazer chamadas, enviar mensagens, ou até mesmo jogar jogos enquanto treinam. Isso pode ser perigoso, pois pode distrair a pessoa e levar a acidentes.

2. Fazer exercícios bizarros

Algumas pessoas gostam de inventar os seus próprios exercícios na academia. Isso pode ser divertido, mas também pode ser perigoso se os exercícios forem feitos de forma incorreta. Já foram vistas pessoas fazendo exercícios como agachamentos com pesos nas costas, flexões com os pés na parede, e até mesmo abdominais com uma bola de pilates.

3. Falar alto

Algumas pessoas gostam de falar alto na academia, especialmente se estiverem a treinar com um amigo ou um personal trainer. Isso pode ser irritante para as outras pessoas que estão a tentar concentrar-se nos seus treinos.

4. Usar roupas inapropriadas

Algumas pessoas usam roupas inapropriadas para ir à academia. Isso pode incluir roupas muito reveladoras, roupas muito sujas, ou até mesmo roupas que não são adequadas para exercícios.

5. Não limpar o equipamento

É importante limpar o equipamento que se usa na academia, especialmente se se estiver a suar muito. No entanto, algumas pessoas não se preocupam em limpar o equipamento, o que pode ser nojento para as outras pessoas que o usam.

6. Deixar pesos no chão

É importante deixar os pesos no lugar depois de usá-los. No entanto, algumas pessoas deixam os pesos no chão, o que pode ser perigoso para as outras pessoas que passam.

7. Tirar selfies

Algumas pessoas gostam de tirar selfies na academia, especialmente se estiverem a treinar com um amigo ou um personal trainer. Isso pode ser irritante para as outras pessoas que estão a tentar concentrar-se nos seus treinos.

8. Flerta

A academia não é um lugar para flertar. No entanto, algumas pessoas gostam de flertar com outras pessoas na academia, o que pode ser desconfortável para as outras pessoas.

9. Roubar

Infelizmente, algumas pessoas roubam toalhas, garrafas de água, e até mesmo roupas da academia. Isso é um crime e deve ser denunciado à polícia.

Se você vir alguém fazendo algo estranho na academia, o melhor é simplesmente ignorar a pessoa. Não há necessidade de se envolver ou de tentar corrigir o seu comportamento.