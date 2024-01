A gravidez é um momento único para a mamãe e o seu bebé. Para algumas mulheres, esperar um bebé é algo bem diferente do que as pessoas falam por aí. No entanto, os medos, receios e inseguranças, de certa forma farão parte do dia-a-dia algumas mamães gestantes. Eis a lista de algumas coisas que ninguém te conta sobre a gravidez.

1. O positivo

Você nunca mais será a mesma pessoa depois que o teste de gravidez der positivo.

2. Muito Sono

Você vai sentir sono, mas muito sono mesmo, literalmente você terá o sono da Branca de Neve. Você vai conseguir dormir em qualquer lugar, e até mesmo em pé.

3. Contagem de dias por semanas

Parece coisa de loucas, mas os dias só terão significado algum se forem contados em semanas, só quem já foi mãe entenderá.

4. Grávida ou não?

Toda gravidez é contada a partir do primeiro dia da última menstruação da futura mãe, então, se você estiver grávida, por pelo menos os primeiros poucos dias da sua gravidez oficial, você não estava grávida.

5. Muito de xixi

Você sentirá vontade de fazer xixi. Por incrível que pareça, a casa de banho se tornará seu melhor amigo.

6. Sonhos pornográficos

A gravidez pode gerar sonhos pornográficos hiperrealistas. Isso acontece devido a uma boa mistura de hormónios e sono interrompido, os sonhos da gravidez podem ser estranhos, intensos e bem excitantes. Não fique espantada se você estiver passando por isso.

7. Choro sem razão

Você vai chorar muito e sem razão evidente! Fique calma, isso é algo extremamente normal.

8. Ultrassom assustador

Você se sentirá aflita em cada ultrassonografia até ter certeza que está tudo bem com o seu bebé. As fotos do ultrassom podem te assustar um pouco. Você não precisa se preocupar, é assim mesmo que o ultrassom se parece. Um extra-terrestre, um boneco demoníaco, é super normal… assim que nascer o bebé será lindo.

9. Você ficará “grande” do nada

Do nada, você ficará grande demais para suas roupas normais. Diga adeus as calças jeans e outras peças de roupas. As roupas bem largas farão parte do seu dia-a-dia na gravidez.

10. Os peitos escurecem e outras partes também

Os peitos vão ficar escuros de forma natural. O sovaco também pode ficar mais escuro, assim como a vagina. Uma linha preta dividindo sua barriga é um outro sinal natural da gravidez.

11. A barriga cresce

Quando a barriga crescer você não enxergará mais “as áreas lá de baixo” e vai precisar de ajuda para se depilar.

12. Enjoo e azia

Por vezes o enjoo e a azia duram a gravidez inteira, é uma sensação chata que chega a incomodar.

13. Fica complicado dormir

À medida que a barriga cresce, o simples acto de dormir se transforma em algo dificílimo. Virar de um lado para o outro é quase uma tortura. Fica cada vez mais difícil achar uma posição certa para dormir, e quando finalmente você consegue pegar o sono, terá que acordar para fazer o xixi… Melhor dormir sempre na ponta da cama, assim fica mais fácil sua maratona ao banheiro.

14. Seus desejos podem ser inconstantes

Você quer pizza. Você precisa de pizza. Você compra pizza. E, de repente, até pensar sobre pizza te faz vomitar. Tudo em um só dia. Os desejos sempre alteram, de manhã com vontade comer algo doce e de tarde por algo salgado.

15. Sentindo frio ou calor

Você pode sentir frio demais… ou então calor demais. Algumas mulheres sentem frio fora de época quando estão grávidas, especialmente no primeiro trimestre. As mudanças hormonais podem fazer com que você se sinta mais quente e transpire bem mais do que o normal.

16. Bebés soluçam na barriga

É meio esquisito, mas os bebés soluçam na barriga e de certa forma, isso causa uma certa aflição.

17. Vomitar escovando os dentes

Você sabia que pode vomitar escovando os dentes. Algumas mulheres descobrem que o reflexo do vómito se torna muito mais sensível, fazendo com que até escovas de dentes possam estimulá-lo.

18. Suas pernas podem ganhar vida à noite



A síndrome da perna inquieta é comum durante a gravidez. A síndrome das pernas inquietas é na verdade uma condição que faz com que a pessoa tenha uma vontade incontrolável de mexer as pernas e as move involuntariamente. Normalmente esse movimento ocorre principalmente quando a pessoa está dormindo, atrapalhando a qualidade do seu sono.

19. Barriga de menino e menina

Não existe barriga de menino e barriga de menina, mas é importante respeitar a crença popular, então, não se irrite quando quiserem definir o sexo do bebé pelo formato da sua barriga.

20. Último mês da gravidez

O último mês de gravidez parece que dura uma eternidade, não acaba nunca. Gera sufoco e ansiedade.