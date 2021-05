Como as apostas online favorecem o comércio eletrônico?

Os jogos e apostas online movimentam altas quantias de dinheiro pela internet, a atividade tem se intensificado nos últimos anos, com especial ênfase no ano da pandemia. O e-commerce também ganhou popularidade com receitas notáveis em 2020, tendência que se mantém até agora.

A Comissão Nacional dos Mercados e da Concorrência (CNMC) publicou um relatório no qual se pode ver a facturação do comércio electrónico em Espanha. No terceiro trimestre de 2020, o comércio eletrônico aumentou 12.801 milhões de euros, um crescimento ano-a-ano de 2.5%.

O setor de apostas online tem um grande valor dentro do comércio eletrônico, não só pelo grande número de jogadores registrados em plataformas como a Betway Insider, mas também por promover o consumo pela internet e producir resultados com números elevados durante anos.

Se bem é certo que em 2020, as receitas das apostas desportivas virtuais diminuíram apenas 3,48% foi uma percentagem ínfima se considerarmos a suspensão temporária dos principais eventos desportivos da temporada passada.

Estatísticas oficiais mostram o boom que continuam a ter as apostas virtuais, espera-se que com todos os grandes campeonatos reprogramados em 2021 um grande número de amadores consolide altas receitas em apostas pela internet para impulsionar ainda mais o comércio eletrônico.

O comércio eletrônico abrange todas as operações de compra e venda, e publicidade de serviços na Internet, evidentemente que inclui as apostas online em virtude de que as diferentes plataformas de jogos de azar realizam um grande volume de transações econômicas e financeiras pela internet.

A indústria de jogos e apostas online continua a inovar para que os utilizadores se mantenham motivados a materializar as suas previsões através da Internet, o Betway dispõe de uma variedade de formas de jogos virtuais e apostas esportivas para que os usuários desfrutem ao máximo as apostas em torneios e competições online.

Registos estatísticos das apostas online

A Espanha lida com estatísticas oficiais interessantes que demonstram os incríveis resultados econômicos gerados pelo jogo online em países com uma histórica cultura esportiva.

Segundo o Relatório apresentado pelo Mercado do Jogo Online Estatal 2020, a receita bruta das atividades lúdicas virtuais desenvolvidas em território espanhol foi de 850,78 milhões de euros, 13,70% a mais do que em 2019. Deste valor global, as apostas desportivas geraram 365,14 milhões de euros (42,92%), enquanto 350, 80 milhões de euros foram devidos ao sector casino (41,23%).

A cifra de jogadores ativos chegou a 1.481.804, evidenciando-se um crescimento de 8,36% no número de jogadores registrados em relação ao ano anterior. No mercado do jogo online intervêm vários setores divididos segundo a modalidade de jogo: apostas esportivas, jogos de cassino, bingo, concursos e pôquer.

É importante salientar que o comércio eletrônico é constituído por uma grande variedade de sectores. Os setores mais produtivos a nível de receita no terceiro trimestre de 2020 foram o vestuário (7,5%), as agências de viagens e os operadores turísticos (5,3%), e os jogos de azar e apostas (4,4%), ocupando o terceiro lugar.

Os jogos de azar e apostas se colocaram em primeiro lugar no que respeita ao número de transações económicas e financeiras registadas na Internet no terceiro trimestre de 2020. Foram efectuadas 258 operações que representam 6,6% do total de registos, 22, 9% a mais do que no mesmo período de 2019.