Como criar um diagrama do Visio a partir do Excel

De forma a facilitar o dia a dia dos trabalhadores profissionais e utilizadores ocasionais, a Microsoft criou recentemente uma extensão para o Excel que permite criar diagramas do Visio a partir deste programa. Tudo isso parte da estratégia de otimização de recursos, que permite poupar tempo e dinheiro. É que já diz a sabedoria popular que tempo é dinheiro e nunca como hoje essa máxima foi tão verdadeira.

É certo que o Visio é um dos programas do Microsoft Office mais úteis e eficientes para quem precisa de criar diagramas de forma fácil e rápida, de forma a comunicar visualmente conteúdo mais complicado. É que, apesar de não ser propriamente o conteúdo mais popular do Office, o Visio é provavelmente um dos mais eficazes. E, no entanto, nem sequer precisa de o instalar, já que existem actualmente no mercado online outras ferramentas digitais que permitem fazer o mesmo, como o EdrawMax. E nas linhas seguintes vamos falar de tudo isso.

DO EXCEL PARA O VISIO EM POUCOS PASSOS

O Visio permite criar automaticamente um diagrama, mas o que nem toda a gente sabe é que pode fazer isso a partir também do Excel. Aliás, a própria Microsoft tratou de facilitar essa ferramenta com uma das suas últimas atualizações. No entanto, criar um gráfico do Visio no Excel pode não ser assim tão fácil quanto usar a ferramenta adequada. Vamos-lhe explicar porquê.

Primeiro porque necessita de descarregar a extensão do Visio para Excel. Feito isso, fica pronto para criar P&ID para Excel. Vamos ver como o conseguir passo a passo. Assim, quando abre um Novo documento no Excel, em vez de escolher um dos templates disponíveis, escreva “flowchart” na barra de pesquisa, o que lhe vai apresentar uma série de modelos de diagramas similares aos do Visio para escolher.

A partir daqui pode abrir, editar e personalizar qualquer um destes diagramas ou gráficos diretamente no Excel. Insira toda a informação e dados necessários, de forma intuitiva, como faz com qualquer ficheiro do Excel. No entanto, se tiver dúvidas, pode também utilizar a secção “Getting Started”, que lhe indica algumas guidelines para começar a criar diagrama do Visio no Excel. Nada lhe irá faltar.

A MELHOR ALTERNATIVA AO VISIO CHAMA-SE EDRAWMAX

Hoje em dia encontra na internet aplicativos e softwares para quase tudo. E para quem não tem ou não gosta do Visio, encontra uma alternativa muito válida para fazer diagramas do Visio. Chama-se EdrawMax e é, atualmente, a mais poderosa ferramenta digital do género disponível em todo o mercado online. Com isto pode criar automaticamente um diagrama, um gráfico ou uma infografia para o seu site ou para o seu pitch de forma simples, rápida e fácil.

Uma das razões da popularidade do EdrawMax é o seu layout intuitivo e muito semelhante às ferramentas do Microsoft, que faz com fique imediatamente familiarizado com as suas funcionalidades. Vejamos então passo a passo como ele funciona:

PASSO 1: Abra um dos vários templates básicos que o EdramMax disponibiliza de forma completamente gratuita. Dependendo da informação que necessita de transmitir, encontra diferentes modelos que mais se adaptam às suas reais necessidades. Aliás, os diferentes diagramas têm diferentes significados de acordo com a sua forma geométrica. Por exemplo, os diagramas ovais representam pontos de partida, os paralelogramos representam inputs ou outputs e os retângulos representam o processo. Finalmente, a forma em diamante identifica uma decisão.

PASSO 2: Após adicionar todas as formas geométricas necessárias, é altura de as conectar. A forma como posiciona as setas indicam a direção da leitura do diagrama. Para conectar as diferentes formas, só tem que arrastar o rato de uma para outra. Pode ainda alinha-las, mudar a posição das formas e reagrupa-las. O diagrama é totalmente personalizável e editável.

PASSO 3: Finalmente, quando estiver satisfeito com o seu diagrama, só precisa de o gravar e exportar o ficheiro. Escolha a opção “Save As” e grave o ficheiro inclusive em ficheiro Visio, caso seja necessário. O EdrawMax é um software muito poderoso, que é totalmente compatível com o Visio e não só.

POR QUE ESCOLHER O EDRAWMAX?

Numa altura em que existem online aplicativos para praticamente tudo, o que se torna difícil é, na maioria das vezes, saber o que escolher. No que diz respeito a alternativas ao Visio para criar diagramas e gráficos online, essa escolha é, no entanto, muito fácil. É que o EdrawMax destaca-se da concorrência de forma óbvia e natural, assumindo-se como a melhor alternativa ao Visio em toda a world wide web.

Para começar, o Edraw é totalmente compatível com vários tipos de ficheiros, incluindo o próprio Visio. Mas não só. Esta é uma solução moderna, que traz ainda várias funcionalidades, ferramentas intuitivas e até a opção de partilha directa com os ficheiros na nuvem. Por exemplo, não é fácil criar planos de evacuação para Excel, mas isso no Edraw não é um problema. E esse é apenas um exemplo muito simples.

O EdrawMax disponibiliza ainda dezenas de templates e modelos para diagramas, infogramas e gráficos que são 100 por cento grátis, para além de serem totalmente editáveis. Isto permite responder a todos os seus objectivos e ir ao encontro das suas reais necessidades. O Edraw é assim uma ferramenta digital recomendada para todos os profissionais do design gráfico, gestores de projecto ou empreendedores, assim como utilizadores ocasionais que precisem de preparar uma apresentação dos seus dados.

CONCLUSÃO

Posto tudo isto, a nossa conclusão é simples: se procura uma ferramenta digital fácil de usar, intuitiva e económica, que lhe permita criar diagramas apelativos, então o Edraw é a sua opção. Aliando qualidade e preço, é um programa compatível com o Visio e com dezenas de funcionalidades e ferramentas, que o tornam num poderoso aliado para o seu sucesso comercial. Não admira que cada vez mais utilizadores em todo o mundo estejam rendidos a este programa. Afinal de contas, milhares de usuários não podem estar enganados, não é verdade?