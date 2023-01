Como desfraldar o seu filho

Existem algumas dicas importantes a serem seguidas ao desfraldar o seu filho:

1. Comece com o preparo

Escolha uma época em que você possa ficar em casa com o seu filho por alguns dias, para que possa ajudá-lo a se adaptar à nova rotina.

2. Explique o processo

Converse com o seu filho sobre o desfralde e o que ele pode esperar. Use palavras simples e mostre imagens para ajudá-lo a entender.

3. Use fraldas de pano

Fraldas de pano são mais fáceis de sentir quando estão molhadas, o que ajuda o seu filho a aprender a se controlar.

4. Fique atento

Observe o seu filho e fique atento aos sinais de que ele precisa ir ao banheiro. Leve-o com frequência e sem pressa.

5. Faça elogios

Elogie o seu filho quando ele fizer xixi ou cocô no vaso sanitário, mesmo que seja um acidente.

6. Seja paciente

O desfralde pode levar algum tempo, então seja paciente e compreensivo. Lembre-se de que cada criança é diferente e pode demorar mais ou menos tempo para se adaptar.

7. Use recompensas

Seja criativo e use recompensas positivas para incentivar o seu filho a usar o vaso sanitário. Pode ser uma estrela no quadro de recompensas, um brinquedo novo, um passeio especial, etc.

8. Não force

Não force o seu filho a sentar no vaso sanitário se ele não estiver pronto. Isso pode causar medo ou resistência.

9. Seja consistente

Mantenha uma rotina consistente de usar o vaso sanitário. Isso ajudará o seu filho a se adaptar mais rapidamente.