As alergias podem variar desde reações leves a graves, e é importante identificar os sinais precoces para evitar desconforto e complicações. Aqui estão algumas dicas sobre como saber se tem uma alergia:

1. Sintomas nasais

Se tiver congestão nasal, espirros frequentes, corrimento nasal claro ou comichão no nariz, pode ser um sinal de alergia sazonal, como a febre dos fenos, ou alergias a poeira, pólen ou pelos de animais.

2. Sintomas oculares

Alergias podem causar olhos vermelhos, lacrimejantes, comichão ou inchaço das pálpebras. Se os seus olhos estiverem irritados em certos ambientes ou durante certas épocas do ano, pode ser um sinal de alergia ocular.

3. Sintomas cutâneos

Erupções cutâneas, comichão na pele, urticária (vermelhidão com inchaços) ou eczema podem ser sinais de uma reação alérgica a alimentos, medicamentos, produtos químicos ou substâncias ambientais.

4. Sintomas respiratórios

Tosse, falta de ar, pieira ou aperto no peito podem indicar uma alergia respiratória, como asma induzida por alergias.

5. Sintomas gastrointestinais

Náuseas, vómitos, dor abdominal, diarreia ou inchaço após a ingestão de certos alimentos podem ser sinais de alergias alimentares.

6. Sintomas anafiláticos

Reações alérgicas graves podem causar sintomas potencialmente fatais, como inchaço da garganta, dificuldade em respirar, queda súbita da pressão arterial, tonturas ou perda de consciência. Se experienciar estes sintomas, procure ajuda médica imediata.

Para determinar se tem uma alergia e identificar o alérgeno específico, pode ser útil consultar um médico alergologista. Este profissional pode realizar testes alérgicos, como testes cutâneos ou análises de sangue, para identificar as substâncias que desencadeiam as suas reações alérgicas. Com base nos resultados dos testes e na avaliação dos seus sintomas, o médico pode recomendar um plano de tratamento adequado, que pode incluir medicamentos para alergias, terapia de dessensibilização ou outras medidas de gestão das alergias.