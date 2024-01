Como Superar a Traição

Trair não está entre as atitudes esperadas em um relacionamento. Por isso que quando este chega, deixa-nos com o coração vazio, despedaçado e amolgado. Superar uma traição não tarefa é fácil não!

Antes de superar uma traição, é necessário analisarmos o que na verdade é importante para nós. Devo perdoar? O que ganho? O que perco? Será que a nossa relação vai mudar? E se me trair novamente? Devo confiar? São várias as perguntas que surgem em nossa mente…

Se o casal estiver disposto a salvar a namoro, o noivado ou o casamento, é necessário saber se ambos estão prontos para seguir em frente juntos, e muita paciência.

Procure as razões da Traição

Ninguém trai o seu companheiro só por trair. É necessário fazer um estudo complexo para achar a raiz do problema. Devemos nos questionar: Porque seguir aquele caminho? É solidão na relação? Me descuidei? Atracção ou emoção? Trocar o pão pelo doce? Avaliando situações desse género, poderão ajudar a evitar e detectar estes aspectos no futuro.

Repare o dano que levou à Traição o quanto antes

Se tratando de uma relação boa e saudável, é menos provável que a traição aconteça. Nesses casos é necessário que o casal avalie as falhas que cada um tem cometido. Devemos tocar na ferida, e procurar saber quais são os reais motivos levaram a quebra de cumplicidade.

Busque a cumplicidade e confiança

Essa nova fase da vida, a relação deve ser um livro aberto. Mostre sem hesitar as chamadas telefónicas, mensagens, emails, conversas no whatsapp, facebook, e entre outras, trará a confiança. Aumentem o nível de intimidade, passem mais tempo juntos, conversando, jogando, cozinhando e partilhem tudo juntos, haja cumplicidade.

Pense no passado e no futuro

Umas das maneiras de superar a infidelidade é lembrar os motivos que levaram a vossa união, como a época do pedido de namoro, o primeiro beijo, a primeira tranza, os momentos difíceis e momentos bons, e como eram na época. E depois, pensem como seria o vosso futuro ideal, incluindo vossa vida já na terceira idade, viagens e planos para o futuro.

Reconheça que pode ter uma grande perda se a vossa história acabar

O facto de ter ocorrido o erro “traição”, não de significar o fim do relacionamento. Diga que tens planos e queres seguir em frente ao seu lado. Conforte o seu companheiro. Faça-lhe sentir uma pessoa bastante segura e lute pelo seu amor.

Comece de novo

Permita que o seu companheiro leve o tempo que precisar para se curar. Precisará de tempo, espaço e apoio para sair desta provação em boas condições. O casal precisa se auto-ajudar, e a companhia de ambos, influenciará no recomeço. Elimine antigos pensamentos e comportamentos que possam causar o acto de infidelidade.

Escolha amar novamente

Perdoe seu parceiro, faça esforço para demonstrar que você é amado, mostre interesse em construir um relacionamento de confiança juntos.