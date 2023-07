Cuidados essenciais para os primeiros dias de vida do recém nascido

Os primeiros dias de vida de um recém-nascido são uma fase crucial, e é importante prestar cuidados essenciais para garantir sua saúde e bem-estar. Aqui estão alguns cuidados importantes a serem considerados:

1. Higiene

Lave sempre as mãos antes de manusear o bebê para evitar a transmissão de germes. Mantenha a área do umbigo limpa e seca. Use água morna e sabão neutro para lavar o bebê, evitando o uso de produtos agressivos ou perfumados.

2. Alimentação

Se você estiver amamentando, certifique-se de posicionar corretamente o bebê para que ele possa mamar adequadamente. Ofereça o seio sempre que o bebê demonstrar sinais de fome, como sucção dos lábios ou movimentos de busca. Se você estiver usando fórmula infantil, siga as instruções do fabricante para prepará-la corretamente.

3. Sono

Os recém-nascidos dormem muitas horas por dia. Coloque o bebê para dormir de costas, em um colchão firme e sem travesseiros ou cobertores soltos que possam cobrir o rosto. Não coloque objetos macios ou de pelúcia no berço.

4. Troca de fraldas

Verifique a fralda do bebê regularmente para evitar desconforto e assaduras. Limpe bem a área genital do bebê com água morna e sabão neutro a cada troca de fralda. Use pomada de barreira para prevenir assaduras.

5. Vestuário

Mantenha o bebê confortável, mas não superaquecido. Vista-o de acordo com a temperatura ambiente. Evite roupas apertadas ou que possam irritar a pele sensível do bebê.

6. Contato físico

O toque e o contato físico são importantes para criar vínculo e segurança emocional. Segure o bebê com cuidado, dê-lhe colo e faça contato pele a pele sempre que possível. Isso também ajuda a regular a temperatura corporal do bebê.

7. Visitas

Limite as visitas nos primeiros dias para evitar a exposição desnecessária a germes. Peça às pessoas que lavem as mãos antes de tocar no bebê e evite contato próximo se estiverem doentes.

8. Acompanhamento médico

Certifique-se de levar o bebê para consultas de acompanhamento com o pediatra conforme agendado. O médico acompanhará o desenvolvimento do bebê, fará exames de rotina e fornecerá orientações específicas para cuidar do seu recém-nascido.

Lembre-se de que cada bebê é único, e é sempre importante confiar nos seus instintos como pai ou mãe. Se tiver dúvidas ou preocupações, não hesite em buscar orientação médica.