À procura de um destino para uma escapadinha romântica inesquecível? De praias paradisíacas a cidades encantadoras, Portugal oferece uma variedade de lugares incríveis para passar momentos especiais a dois. Aqui estão algumas sugestões:

1. Ilha da Madeira

Conhecida como a “Pérola do Atlântico”, a Ilha da Madeira é um destino romântico por excelência. Com vistas deslumbrantes sobre o oceano, jardins exuberantes e uma atmosfera tranquila, é o local ideal para relaxar e desfrutar da companhia um do outro.

2. Sintra

Com os seus palácios deslumbrantes, castelos históricos e paisagens deslumbrantes, Sintra é o cenário perfeito para um romance. Passeie de mãos dadas pelos jardins do Palácio da Pena, explore os recantos mágicos do Parque Natural de Sintra-Cascais e deixe-se envolver pelo ambiente romântico desta encantadora vila.

3. Porto

Conhecida pelo seu charme histórico e pela sua deliciosa gastronomia, o Porto é um destino ideal para casais que apreciam boa comida e vinho. Faça um passeio de barco pelo Rio Douro ao pôr-do-sol, prove os famosos vinhos do Porto numa das caves de Vinho do Porto e desfrute de um jantar romântico à beira-rio.

4. Alentejo

Com as suas paisagens serenas e aldeias pitorescas, o Alentejo é o destino perfeito para uma escapadinha romântica no campo. Hospede-se numa quinta tradicional, faça passeios a cavalo pela paisagem rural e desfrute de refeições ao ar livre com produtos locais frescos.

5. Ilhas dos Açores

Para os casais que procuram aventura e natureza, as Ilhas dos Açores são o destino ideal. Explore crateras vulcânicas, banhe-se em piscinas naturais de água quente e faça caminhadas ao longo de trilhos deslumbrantes com vistas panorâmicas.

Independentemente do destino que escolherem, uma escapadinha romântica a dois é uma oportunidade para criar memórias inesquecíveis e fortalecer os laços de amor e cumplicidade.