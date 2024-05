Durante as partidas de futebol, há dezenas de milhares de espectadores na pequena arena, portanto, ao projetar estádios, muita atenção é dada à segurança dos visitantes. A história conhece muitas tragédias associadas ao não cumprimento das medidas de segurança, por isso, o projeto das novas arenas é confiado a especialistas com vasta experiência, que se preocupam não só com o projeto, mas também com os equipamentos tecnológicos dos estádios.

Tecnologias Para Garantir A Segurança Do Espectador

Soluções inovadoras tornam o futebol um jogo mais seguro, além de proporcionarem conforto aos espectadores. Para isso usam:

Cartões de fãs;

Catracas e molduras para detectores de metais;

Câmeras CFTV.

O cartão torcedor permite monitorar como o espectador se comporta na arena. Múltiplas violações graves resultarão no banimento do torcedor da arena nas próximas partidas, isso permite que os torcedores sejam mais disciplinados, além de proporcionar segurança adicional aos espectadores comuns.

A catraca permite evitar aglomerações na entrada e saída da arena e é na entrada que os espectadores mais sofrem danos, pois é quase impossível controlar as ações da multidão. Os detectores de metal permitem evitar o risco de itens proibidos serem levados para o território das instalações esportivas. A instalação de câmeras CCTV pode aumentar o nível de segurança dos espectadores já que permite observar o que está acontecendo no momento. Um estádio moderno, como o Estádio Marroquino, possui centenas de câmeras monitoradas por agentes de segurança, como resultado, é possível impedir quaisquer ações ilegais logo em uma fase inicial, antes que representem uma ameaça real à saúde dos telespectadores.

Planos Para Atualizar Estádios E Melhorar A Segurança

A maioria das arenas no Brasil foi construída nas décadas de 1960 e 1970, portanto, eles atendem mal aos padrões de segurança modernos. A solução é a sua reconstrução e modernização. Enormes quantias de dinheiro foram investidas na melhoria da segurança das arenas durante a Copa do Mundo FIFA 2014. Ao longo de vários anos de preparação para sediar o torneio, mais de 20 estádios foram reformados no país. Durante a recepção das instalações, especialistas deram atenção especial ao cumprimento das recomendações da FIFA quanto à segurança das arenas. Entre os fatores que mais frequentemente levaram a desastres durante as partidas estão:

Concepção deficiente e falta de infraestruturas modernas;

Falta de divisão em áreas de responsabilidade;

Sistema de ar condicionado de má qualidade;

Falta de seções para torcedores e espectadores;

Colocação inadequada de recursos de segurança, incluindo saídas de incêndio.

A modernização dos estádios brasileiros foi realizada por empresas europeias especializadas em instalações esportivas e o Programa Nacional de Desenvolvimento Esportivo envolve também a reconstrução de vários estádios famosos, durante os quais serão instalados modernos sistemas de rastreamento e informação.

A Reação Da Comunidade Do Futebol Às Novas Medidas

Os torcedores têm percepções diferentes sobre as mudanças que começam a ocorrer nas arenas brasileiras. Os torcedores estão insatisfeitos com regras de segurança mais rígidas, bem como com a possibilidade de terem seus cartões de torcedor suspensos por pequenas violações. Para o espectador comum, essas inovações parecem uma solução racional. Com a ajuda deles, é possível reduzir significativamente o número de incidentes que ocorrem nas arenas, na verdade, o número de confrontos entre torcedores nos últimos 5 anos diminuiu quase 50% em comparação com 2018.

Experiência Internacional Na Área De Segurança Em Arenas Esportivas

O Brasil utiliza ativamente a experiência internacional na organização de eventos esportivos e, o futebol está na vanguarda nesse sentido, portanto, os estádios estão equipados com sistemas de segurança padrão nos países europeus. Todas as inovações que resistiram ao tempo no Ocidente certamente aparecerão nas arenas brasileiras. A troca de experiências na área da segurança permite realizar torneios não só nacionais, mas também internacionais de qualquer dimensão, garantindo conforto a todos os visitantes. A continuação da implementação de padrões elevados só tornará o futebol ainda mais popular.