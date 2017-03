Filha de Elvis Presley está pobre e depende de parentes

A actriz e cantora Lisa Marie Presley, filha de um dos maiores cantores de todos os tempos, Elvis Presley, está vivendo uma situação difícil em sua vida.

Ela acabou com uma fortuna de US$ 1 bilhão de dólares que seu pai deixou para ela. Ela nunca se preocupou em trabalhar e sempre desejou coisas de luxo. Hoje, ela está vivendo de favor na casa de seus parentes.

Segundo a publicação do “Radar Online”, a filha do Rei do Rock torrou todo o dinheiro com bebidas, drogas, diversões, restaurantes caríssimos e em investimentos na Igreja da Cientologia.

A Falência de Lisa apareceu após o seu ex-marido, Michael Lockwood, estar na mira de investigações sobre a presença de fotos e vídeos pornográficos que envolvem crianças.

Abrigo

As netas de Elvis Presley, Finley e Harper, gémeas de oito anos, foram obrigadas a ir para um abrigo após os escândalos envolvendo o ex-marido de Lisa. No computador de Michael, a filha de Elvis encontrou vários vídeos e fotos de crianças praticando sexo. Ela comentou que após ver os vídeos, teve vontade de vomitar e demorou para acreditar no que estava vendo.

Ela está actualmente em processo de divórcio. Ela revelou ter ajudado nas investigações e mostrado aos policiais os 80 aparelhos que contém imagens das crianças em cenas de sexo. Ela teme ainda que possa ser encontrado muito mais coisas, mas que deixaria a polícia vasculhar os equipamentos.

A união de Lisa e Michael começou em 2006 e foi até o meio do ano passado. Eles estão brigando na Justiça pela guarda das duas crianças.

Vantagem financeira

De acordo com algumas informações, o grande motivo da separação é porque o músico não administrava correctamente as finanças da família. O advogado da filha de Rei do Rock comentou que Michael vivia gastando o dinheiro de Lisa e é por isso que hoje ela está nesta situação.

“Ele usava o dinheiro dela e não combinava nada com ela”, disse o advogado da artista. Segundo a defesa dela, a ausência de Michael na rotina familiar fará com que Lisa peça a guarda integral das crianças.