Membro dos One Direction preso após desentendimentos em aeroporto

Louis Tomlinson, um dos membros da famosa boysband britânica One Direction, foi detido no aeroporto de Los Angeles após se ter envolvido numa confusão com um fotógrafo.

Louis e Eleanor desembarcaram no LAX, provenientes de Las Vegas, e terão pedido aos fotógrafos para se afastarem e não os fotografar. O cantor terá, depois, tropeçado e embatido num dos profissionais causando a confusão no terminal.

Segundo testemunhas no local, citados pela imprensa britânica, Louis terá caído sem querer para cima do fotógrafo, não tendo qualquer intenção de o magoar. Entretanto, a namorada do membro dos One Direction foi “atacada” por três fãs quando tentava que as jovens parassem de filmar o desentendimento entre o cantor e o fotógrafo. Louis foi em seu socorro e terá também magoado uma das jovens que apresentou queixa.

“Não é a primeira vez que ele [o fotógrafo] faz isto. Enquanto a luta estava a acontecer, outras pessoas estavam a atacar a namorada de Louis e ele apenas a defendeu“, disse um membro da equipa do cantor ao site especializado em notícias de celebridades TMZ. Louis detido por desacatos no aeroporto internacional e já libertado sob fiança. O cantor irá a tribunal a 29 de Março para a sua defesa.

