Fotos do Casamento da Lizha James

Depois de publicarmos a Galeria de fotos do casamento da Dama do Bling, muitos leitores pediram que publicássemos uma galeria semelhante, desta vez casamento da Lizha James realizado em 2010. Mais uma vez contamos com a cortesia do Sapo Moçambique para criar a Galeria de Hoje. Para quem não viu esta é a oportunidade…