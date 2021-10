Como Preparar Alcatra ao Creme de Cebola

A alcatra é um corte de carne muito macio e versátil. Embora não seja tão tenra como o lombo, a alcatra é mais saborosa. É perfeita para churrascos, assados no forno, e receitas para o fogão. Veja o passo a passo da receita escolhida para hoje: Alcatra ao Creme de Cebola.

Tipo: Carnes

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: alcatra,carne,cebola,molho

Porção da receita: 2

Calorias: 367

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT25M

Tempo total: PT35M

Ingredientes da receita:

Cenouras

Manteiga

Alcatra

Creme de cebola

Instruções de receita: Pré-aqueça o forno em temperatura alta. Misture o creme de cebola com manteiga até obter uma pasta homogénea. Cubra a alcatra com essa pasta, de seguida coloque a cenoura ralada e envolva tudo com papel alumínio. Coloque e deixe no forno por 25 minutos. Retire o papel alumínio e deixe dourar por cerca de 5 minutos. Sirva quente, com batatas fritas ou salada de vegetais. Bom apetite.