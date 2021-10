Como Preparar Alcatra Assada com Maionese

A alcatra é um corte de carne muito macio, magro, nobre e versátil. Uma boa opção para churrascos, assados no forno e receitas para o fogão. Na receita de hoje temos Alcatra Assada com Maionese.

Tipo: Carnes

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: alcatra,carne,maionese,molho,assada

Porção da receita: 4

Calorias: 417

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT1H20M

Tempo total: PT1H35M

Ingredientes da receita:

Alcatra

Maionese

Pimenta-do-reino branca

Salsinha

Instruções de receita: Em um recipiente misture a maionese, a pimenta-do-reino branca e a salsinha. Envolva toda a carne com a maionese temperada. Em uma assadeira coloque a carne, cubra com papel alumínio e asse no forno pré-aquecido a 220ºC, por cerca de 1 hora e 10 minutos. Retire o papel alumínio e deixe a maionese dourar. Como acompanhante sirva com batatas fritas e salada de alface. Bom apetite.