Ananás com Gengibre é uma sobremesa muito rápida e deliciosa, com muita liberdade para quem quer usar a criatividade. Carta branca para quem quiser adicionar ou substituir ingredientes. É uma receita não tão popular quanto as demais, mas é típica de Moçambique.

Ingredientes que irá precisar

1 ananás descascado e picado

1 colher de chá de gengibre ralado

1 laranja

Como Preparar Ananás com Gengibre

Polvilhe o ananás com gengibre. Rale a casca de laranja e polvilhe ao redor do ananás. Adicione o sumo de laranja sobre o ananás. Coloque na geleira até ficar gelado e sirva.

Viu? Super rápida. Bom apetite.

