Como Preparar Arroz com Mariscos

Eu sei que estou a ser muito chato com essas receitas de mariscos, mas aguentem mais uma ok? Não deixe o nome te enganar, vamos meter tanta coisa na panela que você vai esquecer que está a fazer arroz de mariscos. Pegue na sua carteira e vá comprar os...

Tipo: Arroz

Culinária: Moçambicana

Palavras-chave: arroz,mariscos

Rendimento da receita: 5

Calorias: 295

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT1H50M

Tempo total: PT2H

Ingredientes da receita:

Arroz

Ervilhas

Carne de porco sem gorduras

Amêijoas ou mexilhões

Lagostas

Camarão

Bacon

Cebola

Azeite de oliva

Vinho branco seco

Sal

Piri-piri

Salsicha defumada

Instruções da receita: Meça o arroz com um copo. Coloque numa panela 1,5 copo de água para 1 copo de arroz. Adicione a isso a água e sal e ferva. Numa outra panela, coloque 5 colheres de sopa de azeite e quando estiver a ferver, adicione o arroz seco. Mexa por um minuto e adicione água fervente temperada. Quando ferver novamente, tape a panela e diminua o fogo. Aguarde 20 minutos, sem mexer até que esteja cozido. Numa outra panela, coloque a cebola picada e 5 colheres de sopa de azeite de oliva. Adicione a carne de porco picada, o vinho branco e tempere com sal e piri-piri. Cozinhe em fogo baixo por 1 hora e 30 minutos. Numa panela grande, frite rapidamente o toucinho e o chouriço. Adicione nesta última panela todos os ingredientes cozidos antes. Misture com cuidado para não esmagar o arroz. Por fim adorne o arroz com lagostas cozidas, camarão e tiras de pimentão vermelho.