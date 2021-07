Como Preparar Barra de Chocolate Recheada com Oreo

Barra de chocolate é um doce feito de cacau em pó, manteiga de cacau, açúcar e leite. Barra de Chocolate Recheada com Oreo é a receita escolhida para hoje.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: barra de chocolate,oreo,doce

Porção da receita: 4

Calorias: 745

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT15M

Tempo total: PT35M

Ingredientes da receita:

Chocolate ao leite

Chocolate branco

Leite em pó

Leite condensado

Creme de leite

Bolachas Oreo

Manteiga

Instruções de receita: Coloque em uma panela, o leite condensado, o creme de leite, o leite em pó, o chocolate branco, a manteiga e leve para cozinhar em fogo baixo. Quando atingir o ponto de brigadeiro, retire do fogo, coloque em um saco de confeitar e leve para geladeira. Coloque em uma forma de barrinhas, o chocolate derretido na base, cubra e leve para geladeira por cerca de 10 minutos. Recheie com o brigadeiro branco, coloque algumas bolachas Oreo e cubra com mais chocolate derretido. Leve para geladeira por 10 minutos.