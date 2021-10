Como Preparar Beringela à Milanesa no Forno

A beringela é um vegetal de origem indiana, com baixo valor calórico e rica em fibras, vitaminas A e C, e minerais, como o potássio e o magnésio. Beringela à Milanesa no Forno é a receita escolhida para hoje. Veja o passo a passo.

Tipo: Recheados

Cozinha: Indiana

Palavras-chave: beringela,milanesa,queijo,empanada

Porção da receita: 4

Calorias: 220

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT20M

Tempo total: PT30M

Ingredientes da receita:

Queijo parmesão

Ovos

Beringela

Orégano

Pimenta-do-reino

Sal

Instruções de receita: Lave muito bem a beringela e corte em fatias médias. Deixe de molho em água com sal durante 30 minutos para retirar o sabor amargo. Lave bem com água limpa de seguida. Bata os ovos e coloque pimenta do reino e sal. Empane a beringela no ovo batido, depois no queijo ralado. Em seguida, arrume as fatias de beringela em uma assadeira refratária untada. Polvilhe orégano. Leve ao forno pré-aquecido, a 180º C, por cerca de 20 minutos. Sirva de seguida. Bom apetite.