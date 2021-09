Como Preparar Bife Suculento

O bife é uma peça de carne que geralmente cortada em fatias, e pode ser frita ou grelhada. Na receita de hoje trazemos Bife Suculento.

Tipo: Carnes

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: bife,carne

Porção da receita: 1

Calorias: 688

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT05M

Tempo total: PT15M

Ingredientes da receita:

Óleo

Azeite

Sal

Pimenta preta

Bife de contrafilé, filé mignon ou alcatra

Manteiga

Instruções de receita: Bata o bife para amaciá-lo. Tempere o bife com sal e pimenta dos dois lados. Coloque uma frigideira média no fogo alto e derreta a manteiga junto com o óleo. Quando a manteiga começar a dourar, coloque o bife para fritar. Assim que o bife estiver na frigideira, não mexa mais na carne, apenas quando for para virar o bife de lado. (Caso queira o bife mal passado deixe a carne por 30 segundos, caso queira que esteja no ponto deixe por 1 minuto e bem passado deixe por 2 minutos). Assim que estiver no ponto desejado, vire a carne. Deixe fritar o outro lado pelo mesmo tempo. Retire e sirva de imediato. Bom apetite.