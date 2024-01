Salve amigos amantes da cozinha! Hoje vamos fazer um prato bem simples, perfeito para quem tem pouco talento na cozinha e gosta de coisas rápidas – Bifes de Atum.

Moçambique é rico em frutos do mar, por isso vamos mais uma vez trabalhar com mariscos. Compre atum no super mercado e transforme em bife simples, para quem não sabe compre enlatado no super mercado, porque são a base para a receita de hoje.

Ingredientes que irá precisar

Bifes de atum

Banha

Cebola cortada

Dentes de alho picados

Salsa

Sal a gosto

E o que você quiser

Como Preparar Bifes de Atum

Tempere os bifes com alho e sal.

Frite os bifes na banha numa frigideira.

Adicione imediatamente a cebola cortada, os dentes de alho picados, a salsinha o sal.

Cozinhe em fogo baixo por 15 minutos.

Tome cuidado na hora de virar os bifes, pois eles podem se desfazer.

Tente servir com batatas fritas ou arroz de mariscos e saboreie a sua refeição!

Bifes de Atum Salve amigos amantes da cozinha! Hoje vamos fazer um prato bem simples, perfeito para quem tem pouco talento na cozinha e gosta de coisas rápidas - Bifes de Atum. Moçambique é rico em frutos do mar, por isso vamos mais uma vez trabalhar com mariscos. Compre atum no super mercado e transforme em bife simples, para quem não sabe compre enlatado no super mercado, porque são a base para a receita de hoje. Tipo: Mariscos Culinária: Moçambicana Palavras-chave: bifes,atum,peixe Rendimento da receita: 2 Calorias: 306 Tempo de preparo: PT10M Tempo de cozimento: PT15M Tempo total: PT25M Ingredientes da receita: Bifes de atum

Banha

Cebola

Alho

Salsa

Sal Recomendado para si: Matoritori Instruções da receita: Tempere os bifes com alho e sal. Frite os bifes na banha numa frigideira. Adicione imediatamente a cebola cortada, os dentes de alho picados, a salsinha o sal. Cozinhe em fogo baixo por 15 minutos. Tome cuidado na hora de virar os bifes, pois eles podem se desfazer. Tente servir com batatas fritas ou arroz de mariscos e saboreie a sua refeição! Classificação do editor:

4