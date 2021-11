Como Preparar Biscoitos Linzer

Biscoito é um doce confeccionado à base de farinha, açúcar e um emulsionante, que pode ser leite ou uma gordura. Na receita de hoje trazemos Biscoitos Linzer. Acompanhe o passo a passo.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: biscoitos,linzer,recheados,doces

Porção da receita: 15

Calorias: 410

Tempo de preparo: PT30M

Tempo de cozimento: PT1H

Tempo total: PT1H30M

Ingredientes da receita:

Manteiga sem sal

Açúcar

Farinha de trigo

Ovo

Fermento

Canela em pó

Extrato de baunilha

Geleia

Farinha de amêndoas

Cravo em pó

Noz moscada

Sal

Açúcar de confeiteiro

Instruções de receita: Numa tigela, misture a farinha de trigo, a farinha de amêndoas, a canela e o sal. Reserve.Usando uma batedeira, bata a manteiga misturada com o açúcar por alguns minutos, até que se forme um creme macio.Depois disso, coloque o ovo e a baunilha e bata novamente. De seguida adicione a mistura das farinha que estava reservada e bate de novo, até que a massa fique homogénea.Retire a massa da batedeira, embrulhe e enrole em papel filme e de seguida coloque na geleira por cerca de 30 minutos. Forre as forminhas que serão utilizadas com papel manteiga.Pré-aqueça o forno a 180 graus.Tire a massa da geleira e coloque em cima de uma superfície com farinha, abra usando um rolo, até que a massa atinja cerca de 0,5 centímetros de espessura.Corte a massa com um cortador de biscoitos redondos. Utilize outro pequeno cortador, que pode ter qualquer formato, no centro da metade dos biscoitos redondos. Ou por outra monte uma sanduíche com um biscoito inteiro e um biscoito com um furo no meio.Coloque nas formas as massas já foram cortadas e leve ao forno, deixando-as durante 12 minutos ou até que elas fiquem douradas em baixo.Retire da forma e deixe esfriar. Assim que todos os biscoitos estiverem arrefecidos, separe os que estiverem inteiros dos que estão com buracos. Coloque uma colher de café da geleia por cima dos biscoitos inteiros. Utilizando uma peneira, polvilhe o açúcar de confeiteiro sobre os biscoitos que estiverem com um furo no meio e monte os sanduíches de biscoitos.Bom apetite.