Como Preparar Bitoque de Vaca

O bitoque é um prato típico português, geralmente composto por bife de vaca, arroz, batatas fritas, salada e ovo frito. A receita escolhida para hoje é Bitoque de Vaca.

Tipo: Carnes

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: bitoque,vaca,carne

Porção da receita: 4

Calorias: 679

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT20M

Tempo total: PT35M

Ingredientes da receita:

Bifes de vaca

Manteiga

Azeite

Alho

Vinho do porto

Ovo

Folhas de louro

Colorau

Sal

Pimenta

Instruções de receita: Tempere os bifes com sal e pimenta atempadamente. Na frigideira, coloque a manteiga e o azeite. De seguida acrescente o alho esmagado, os bifes, as folhas de louro, o colorau e vinho do porto, e deixe cozinhar em fogo brando por cerca de 12 minutos. Numa outra frigideira estrele o ovo e coloque por cima dos bifes ao servir. Sirva com arroz, batatas fritas e salada de alface. Bom apetite.