Como Preparar Bolo Brigadeiro

Na receita de hoje faremos um bolo bem requintado, cujo ingrediente interessante é o brigadeiro. Veja o passo a passo do Bolo Brigadeiro.

Tipo: Bolos

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: bolo,brigadeiro,chocolate,doce

Porção da receita: 12

Calorias: 591

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT40M

Tempo total: PT1H

Ingredientes da receita:

Ovos

Açúcar

Farinha de trigo

Óleo

Essência de baunilha

Fermento em pó

Chocolate em pó

Chocolate granulado

Rum

Água

Achocolatado em pó

Margarina

Leite condensado

Creme de leite sem soro

Instruções de receita: Em um recipiente redondo coloque o açúcar, a farinha e o chocolate peneirados. Adicione o óleo, a água, os ovos, a essência e mexa até ficar homogéneo. Coloque o fermento e misture com uma colher. Despeje em uma fôrma untada e polvilhada com chocolate, e leve ao forno médio, pré-aquecido, por cerca de 40 minutos. Deixe esfriar e depois desenforme. Umedeça com os ingredientes da calda misturados. Para a cobertura, em uma panela, leve o leite condensado, a margarina e o achocolatado ao fogo médio, mexe até engrossar. Misture com o creme de leite, cubra o bolo com esse brigadeiro e por fim polvilhe com chocolate granulado. Sirva em seguida. Bom apetite.