Como Preparar Bolo de Banana

O bolo de banana é fácil de preparar, mas para quem nunca preparou pode ser relativamente complicado. Garanta que vai comprar aquelas bananas bem maduras!

Tipo: Bolos

Culinária: Moçambicana

Palavras-chave: Bolo,banana,fruta

Rendimento da receita: 9

Calorias: 588

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT30M

Tempo total: PT45M

Ingredientes da receita:

Farinha de trigo

Açúcar

Manteiga

Ovos

Baunilha

Sumo de limão

Bicarbonato de sódio

Bananas

Leite coalhado

Sal

Instruções da receita: Bata a manteiga com o açúcar até que se torne cremosa; Adicione as bananas; Bata os ovos e adicione o leite, a baunilha e a massa feito no passo 1. Junte a farinha, o sal e o bicarbonato de sódio. Leve ao forno e espere bolo cozer. Bom apetite!