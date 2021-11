Como Preparar Bolo de Morango

Bolo é resultado de uma combinação de massa de farinha, açúcar e diversos ingredientes que são cozidos no forno. A receita escolhida para hoje é Bolo de Morango. Aprecie a receita.

Tipo: Bolos

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: bolo,morango,creme,doce

Porção da receita: 12

Calorias: 700

Tempo de preparo: PT30M

Tempo de cozimento: PT40M

Tempo total: PT1H10M

Ingredientes da receita:

Ovos

Açúcar de confeiteiro

Manteiga

Creme de leite fresco

Farinha de trigo

Açúcar

Morangos

Instruções de receita: Massa: Na batedeira coloque os ovos e o açúcar e bata até que os ovos fiquem claros e fofos. Junte a farinha, incorporando-a sem bater. Adicione a manteiga e bata até que não fique nenhum traço dela. Coloque na forma, untada e enfarinhada, e alise o topo. Asse no forno pré-aquecido à 180ºC, por cerca de 30 ou 40 minutos. Recheio: Amasse os morangos e reserve-os. Bata o creme de leite em picos moles. Adicione o açúcar de confeiteiro e bata em picos duros. Acrescente um pouco do creme num saco de confeitar com bico de pitanga. De seguida coloque o saco na geladeira. Junte os morangos amassados ao creme restante. Recheie o bolo com o creme de morangos, montando o bolo. Enfeite o bolo com o creme reservado e morangos. Sirva e bom apetite.