Como Preparar Bolo Kit Kat com Frutas Vermelhas

Na receita de hoje faremos um bolo bem requintado, com chocolate e frutas vermelhas. Veja o passo a passo do Bolo Kit Kat com Frutas Vermelhas escolhido para hoje.

Tipo: Bolos

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: bolo,kit kat,chocolate,frutas vermelhas,morangos,amoras,framboesas,doces

Porção da receita: 10

Calorias: 780

Tempo de preparo: PT15M

Tempo de cozimento: PT50M

Tempo total: PT1H05M

Ingredientes da receita:

Ovos

Creme de leite

Açúcar

Leite fresco

Farinha de trigo

Chocolate em pó

Chocolate meio amargo

Chocolate Kit Kat

Fermento em pó

Morangos

Futas vermelhas

Instruções de receita: Massa: Bata os ovos em uma batedeira até dobrar de volume. Junte o açúcar e bata mais um pouco. Diminua a velocidade da batedeira e junte o leite fresco. Bata mais um pouco e desligue a batedeira. Acrescente a farinha de trigo, o chocolate em pó e o fermento em pó, peneirados, aos poucos, e mexa até que a mistura fique homogênea. De seguida coloque a massa em uma forma de bordas altas (20 cm de diâmetro x 8 cm de altura), untada com manteiga e polvilhada com farinha de trigo. Asse em forno médio (180°C), pré-aquecido, por cerca de 30 minutos. Retire, deixe esfriar completamente e reserve. Recheio e Cobertura de Ganache: Em um recipiente refratário, derreta o chocolate meio amargo em banho-maria e acrescente o creme de leite. Misture muito bem e reserve de seguida. Montagem: Use uma faca para cortar a massa em três partes, na horizontal. Coloque uma das partes em um prato e cubra com uma camada de recheio, coloque outra parte de massa, cubra com mais um pouco de recheio, adicione as frutas e finalize com a última parte de massa, cobrindo todo o bolo com o restante do recheio. Quebre os tabletes de Kit Kat em palitos e coloque-os, sempre na mesma posição, em volta do bolo. Finalize amarrando com uma fita ou um laço de sua preferência. Decore o topo do bolo com as frutas vermelhas e leve à geladeira por 2 horas ou até o momento de servir. Sirva e bom apetite.