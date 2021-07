Como Preparar Bombom Gigante de Torta de Limão

Nada melhor que fazer uma junção entre bombom e torta de limão, fica uma delícia. Bombom Gigante de Torta de Limão é a receita escolhida para hoje.

Tipo: Doces

Cozinha: Brasileira

Palavras-chave: bombom,torta de limão,doces,sobremesas

Porção da receita: 8

Calorias: 790

Tempo de preparo: PT2H

Tempo de cozimento: PT35M

Tempo total: PT2H35M

Ingredientes da receita:

Chocolate branco fracionado

Chantilly

Bolachas maisenas ou maria

Limões (suco)

Leite condensado

Creme de leite

Raspas de limão

Instruções de receita: Derreta 500 g do chocolate e coloque metade em uma forma de silicone. Espelhe bem o chocolate por toda a forma. Leve à geladeira por cerca de 10 minutos. Coloque a outra metade do chocolate derretido por cima e espalhe bem por toda a forma. Leve à geladeira por mais 15 minutos. Bata o chantilly até ao ponto. Coloque o chantilly dentro da forma com chocolate e espalhe no fundo, encha até a metade da forma. Leve à geladeira. Coloque em um recipiente o leite condensado, o creme de leite, o suco de limão e as raspas de limão. Misture bem e despeje essa mistura por cima do chantilly. Por cima desse creme coloque as bolachas. Derreta as restantes 250 g do chocolate branco e cubra bem os biscoitos, fechando o bombom. Leve à geladeira por 2 horas. Desenforme e decore com raspas de limão. Sirva e bom apetite.