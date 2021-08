Como Preparar Brownie de Chocolate e Doce de Leite Gelado

Brownie é uma sobremesa de chocolate típico da culinária dos Estados Unidos. Na receita de hoje trazemos Brownie de Chocolate e Doce de Leite Gelado.

Tipo: Sobremesas

Cozinha: Norte-americana

Palavras-chave: brownie,chocolate,doce de leite,bolo,doce

Porção da receita: 5

Calorias: 490

Tempo de preparo: PT2H

Tempo de cozimento: PT30M

Tempo total: PT2H30M

Ingredientes da receita:

Chocolate em pó sem açúcar

Doce de leite

Leite

Aveia em flocos

Gotas de chocolate

Farinha de trigo

Açúcar mascavo

Manteiga sem sal

Fermento em pó

Café instantâneo

Cacau em pó

Sal

Instruções de receita: Pré-aqueça o forno em temperatura média. Pegue um recipiente e misture a farinha, o açúcar mascavo, a aveia o café, o cacau, o fermento e o sal. Em um recipiente contendo a manteiga e o chocolate em pó coloque no microondas por 1 minuto para que derretam. Misture e junte aos ingredientes secos. Mexa até que a massa fique empelotada e reserve meia chávena desta mistura. Coloque a mistura em uma forma média untada. Leve para assar por aproximadamente 10 minutos. Coloque em uma pequena vasilha, o doce de leite e o leite e misture até ficar cremoso. Espalhe sobre a massa parcialmente assada. Jogue as gotas de chocolate por cima e meia chávena da mistura reservada. Asse por mais 12 minutos. Retire do forno e deixe esfriar. Leve à geladeira e deixe por 2 horas. Bom apetite.