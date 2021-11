Como Preparar Brownie Gelado

Brownie é uma sobremesa de chocolate típico da culinária dos Estados Unidos. A receita escolhida para hoje é Brownie Gelado. Veja o passo o passo.

Tipo: Sobremesas

Cozinha: Norte-americana

Palavras-chave: brownie,gelado,bolo,doce

Porção da receita: 8

Calorias: 455

Tempo de preparo: PT2H

Tempo de cozimento: PT1H

Tempo total: PT3H

Ingredientes da receita:

Chocolate meio amargo

Ovos

Creme de leite

Nozes

Fermento em pó químico

Margarina

Farinha de trigo

Leite

Manteiga

Açúcar

Chocolate em pó

Instruções de receita: Derreta o chocolate e a manteiga em banho-maria ou no microondas. Misture em uma tigela os ovos e o açúcar. Adicione a mistura de chocolate, a farinha, o fermento e as nozes e misture tudo muito bem. Despeje o conteúdo em uma fôrma forrada com papel-manteiga untada e enfarinhada e leve ao forno médio, por 30 minutos ou até dourar. Retire e deixe arrefecer. Para a cobertura, leve o leite, a manteiga, o açúcar e o chocolate em pó ao fogo médio, e mexe até formar uma calda. Espelhe a calda sobre o bolo ainda quente e reserve. Corte em quadrados e embrulhe em papel-alumínio. Leve à geladeira por 2 horas antes de servir.