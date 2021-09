Como Preparar Cabrito Assado com Batatas

O cabrito assado é uma receita típica de Portugal. É servida em ocasiões super especiais e comemorativas. A receita escolhida para hoje é Cabrito Assado com Batata. Confira.

Tipo: Carnes

Cozinha: Portuguesa

Palavras-chave: cabrito,batatas,carne

Porção da receita: 4

Calorias: 608

Tempo de preparo: PT24H20M

Tempo de cozimento: PT1H

Tempo total: PT25H20M

Ingredientes da receita:

Batatinhas

Cebola

Tomate

Alho

Folhas de louro

Cabrito

Azeite

Vinho branco

Sal

Pimentão-doce

Alecrim

Tomilho

Instruções de receita: Corte o cabrito em pedaços pequenos e reserve-os. Em uma tigela junte o vinho branco, o sal, o pimentão-doce, o azeite, os dentes de alho esmagados, um ramo de alecrim e de tomilho e as folhas de louro. Acrescente a cebola e o tomate cortados em cubos. Coloque o cabrito numa assadeira, disponha as batatas descascadas e regue com os ingredientes acima. Deixe marinar cerca de 24 horas. Pré-aqueça o forno a 150° C e asse o cabrito na assadeira durante 30 minutos. Aumente a temperatura do forno para 180° C e volte a assar a carne por mais 30 minutos. Retire e salpique com tomilho. Sirva o cabrito ainda quente. Bom apetite.