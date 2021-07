Como Preparar Camarão Empanado

O camarão é um fruto do mar muito utilizado na culinária. O pão ralado é clássico e funciona bem para compor uma refeição composta por camarão. Veja o passo a passo da receita de hoje: Camarão Empanado.

Tipo: Mariscos

Cozinha: Moçambicana

Palavras-chave: camarão,marisco

Porção da receita: 4

Calorias: 339

Tempo de preparo: PT20M

Tempo de cozimento: PT15M

Tempo total: PT25M

Ingredientes da receita:

Camarões

Alho

Pão ralado

Limão

Ovo

Farinha de trigo

Leite

Salsa

Óleo

Pimenta do reino

Sal

Instruções de receita: Em uma tigela tempere os camarões com o suco extraído do limão, alho e sal. Em um outro recipiente misture o leite e o ovo. Em uma travessa coloque a farinha de trigo, o pão ralado, a pimenta do reino e a salsa, e misture tudo. Passe os camarões na mistura do leite e de seguida na mistura da farinha. Aqueça o óleo em uma frigideira. E quando estiver bem quente, coloque os camarões e frite-os. Retire e sirva. Bom apetite.