Como Preparar Camarão Frito

O camarão é um prato típico de Moçambique, onde este marisco é um dos mais procurados e exportados. Na receita de hoje trazemos Camarão Frito. Veja o passo a passo.

Tipo: PT30M

Cozinha: Moçambicana

Palavras-chave: camarão,marisco

Porção da receita: 5

Calorias: 314

Tempo de cozimento: PT20M

Tempo total: PT10M

Ingredientes da receita:

Manteiga

Azeite de oliva

Camarão

Alho

Vinho branco seco

Instruções de receita: Descasque metade de uma cabeça de alho e esmague. Limpe os camarões, tirando-lhes a cabeça e a veia superior, e lavando com água corrente. Coloque o alho numa tigela com azeite e o vinho, e misture. Deixe marinar por 15 minutos. Enquanto isso, descasque o restante da cabeça de alho e pique finamente. Leve ao fogo uma frigideira com a manteiga e o alho picado, e deixe fritar em fogo baixo por aproximadamente 2 minutos. De seguida, adicione os camarões. Quando mudarem de cor, retire-os. Acompanhe com macarrão ou arroz de legumes. Bom apetite.