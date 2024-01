Como Preparar Camarões Tigre Assados no Forno

Camarões Tigre é uma espécie de camarão peneídeo originária das águas costeiras da região Indo-Pacífica, que pode atingir um comprimento de 33 cm. Os Camarões Tigre Assados no Forno tem um sabor divinal. Experimente!

Tipo: Mariscos

Culinária: Moçambicana

Palavras-chave: camarões,camarão tigre

Rendimento da receita: 3

Calorias: 203

Tempo de preparo: PT10M

Tempo de cozimento: PT15M

Tempo total: PT25M

Ingredientes da receita:

Camarão tigre

Açafrão

Sumo de limão

Sal

Azeite

Cebola

Instruções da receita: Lave o camarão e abra cada um pelo meio. Tempere-os bem com sal (ou o que quiser) e coloque-os num recipiente apropriado para levar ao forno. Deite um pouco de sumo de limão e azeite por cima e espere duas ou três horas. Remova do molho e grelhe. Adicione um pouco de açafrão e a cebola picada com o molho que sobrou no recipiente. Leve ao forno até que a cebola coza. Depois de grelhar o camarão coloque num recipiente e adicione um pouco de molho sobre ele. Leve-os ao forno por alguns minutos apenas para tornar o prato mais suculento. Bom apetite